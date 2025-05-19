Фундаментальний поворот у німецькій енергополітиці

Обновлено: Май 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Фундаментальний поворот у німецькій енергополітиці

Німеччина, яка протягом багатьох років виступала проти визнання атомної енергетики «зеленою» та еквівалентною відновлюваній, змінила свою позицію під керівництвом нового канцлера Фрідріха Мерца. Це може розблокувати тривалі переговори у межах ЄС щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

  • Уряд Олафа Шольца раніше виступав категорично проти атомної енергетики в ролі «зеленої» альтернативи, разом з Австрією формуючи антиядерний табір.
  • У квітні 2023 року Німеччина вивела з експлуатації останні три атомні електростанції, завершивши понад 60 років комерційного використання ядерної енергії.
  • Початкове рішення про поступову відмову від атомної енергетики було ухвалене канцлеркою Ангелою Меркель після аварії у Фукусімі у 2011 році.
  • Водночас, енергетична криза 2022 року загострила дебати між Німеччиною та Францією щодо ролі атомної енергетики в «зеленому» переході.

«Це буде справжній поворот у політиці,» — зазначив німецький урядовець у коментарі для *Financial Times*.

Відкриття для нових технологій

Низка країн ЄС, зокрема Данія та Італія, вже почали розглядати варіанти повернення до атомної енергетики після десятиліть перерви. Особливий інтерес викликають малі модульні реактори (SMR), що здатні доповнити відновлювану генерацію.

  • SMR вважаються безпечнішими та швидшими у будівництві, що робить їх привабливими для країн з обмеженими енергетичними ресурсами або територією.
  • Інтеграція атомної енергетики може допомогти уникнути надмірної залежності від викопного палива та російського газу.

Австрія, однак, залишається одним з останніх критиків включення атомної енергетики до «зеленого» портфеля ЄС. Але в умовах геополітичної нестабільності та зростання енергетичних ризиків цей спротив виглядає все менш стійким.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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