У ЄС зросли ціни на основні види пального: скраплений газ дорожчий за дизель у низці країн

Обновлено: Май 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

У ЄС зросли ціни на основні види пального: скраплений газ дорожчий за дизель у низці країн

Бензин Euro-super 95 коштує в середньому понад 1540 євро за 1000 літрів, дизельне пальне — близько 1459 євро. LPG подекуди перевищує ціну дизелю. Дані охоплюють станом на 19 травня 2025 року.

Податкова складова продовжує впливати на кінцеву вартість нафтопродуктів

Європейська комісія оприлюднила дані про середні роздрібні ціни на паливо з урахуванням податків у країнах ЄС. Розрахунки показують суттєву фіскальну складову в кінцевій вартості нафтопродуктів.

Рівень цін з урахуванням податків :

  • Бензин Euro-super 95: 1541,6 євро/1000 л
  • Дизельне пальне: 1458,6 євро/1000 л
  • Опалювальна мазут: 1044,2 євро/1000 л
  • Мазут із низькою долею сульфуру: 749,3 євро/т
  • Мазут із великою долею сульфуру: 497,2 євро/т
  • Скраплений газ (LPG): 790,1 євро/1000 л

Порівняння з цінами без податків вказує на середнє податкове навантаження понад 50%

  • Середня націнка на бензин: 862 євро/1000 л (зростання на 127%)
  • Для дизеля: податкова надбавка складає понад 744 євро/1000 л
  • LPG: податки збільшують вартість у середньому на 263 євро/1000 л

«Фіскальний тиск на споживачів в ЄС зберігається на високому рівні. Рівень оподаткування на бензин і дизель перевищує фактичну ціну ресурсу як такого», — відзначають експерти НТЦ «Псіхєя».

Ціни варіюються: Данія, Італія та Бельгія — серед лідерів за рівнем податків

  • У Данії бензин коштує майже 1970 євро/1000 л
  • Дизельне пальне найдорожче також у Данії — майже 1700 євро/1000 л
  • Ціни на LPG перевищують 890 євро/1000 л в Естонії

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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