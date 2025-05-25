У ЄС зросли ціни на основні види пального: скраплений газ дорожчий за дизель у низці країн

Бензин Euro-super 95 коштує в середньому понад 1540 євро за 1000 літрів, дизельне пальне — близько 1459 євро. LPG подекуди перевищує ціну дизелю. Дані охоплюють станом на 19 травня 2025 року.
Податкова складова продовжує впливати на кінцеву вартість нафтопродуктів
Європейська комісія оприлюднила дані про середні роздрібні ціни на паливо з урахуванням податків у країнах ЄС. Розрахунки показують суттєву фіскальну складову в кінцевій вартості нафтопродуктів.
Рівень цін з урахуванням податків :
- Бензин Euro-super 95: 1541,6 євро/1000 л
- Дизельне пальне: 1458,6 євро/1000 л
- Опалювальна мазут: 1044,2 євро/1000 л
- Мазут із низькою долею сульфуру: 749,3 євро/т
- Мазут із великою долею сульфуру: 497,2 євро/т
- Скраплений газ (LPG): 790,1 євро/1000 л
Порівняння з цінами без податків вказує на середнє податкове навантаження понад 50%
- Середня націнка на бензин: 862 євро/1000 л (зростання на 127%)
- Для дизеля: податкова надбавка складає понад 744 євро/1000 л
- LPG: податки збільшують вартість у середньому на 263 євро/1000 л
«Фіскальний тиск на споживачів в ЄС зберігається на високому рівні. Рівень оподаткування на бензин і дизель перевищує фактичну ціну ресурсу як такого», — відзначають експерти НТЦ «Псіхєя».
Ціни варіюються: Данія, Італія та Бельгія — серед лідерів за рівнем податків
- У Данії бензин коштує майже 1970 євро/1000 л
- Дизельне пальне найдорожче також у Данії — майже 1700 євро/1000 л
- Ціни на LPG перевищують 890 євро/1000 л в Естонії
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA