У ЄС зафіксовано середнє зниження цін на автомобільне пальне та скраплений газ без урахування податків

У більшості країн ЄС спостерігається зниження середніх оптових цін на дизельне пальне, бензин, скраплений газ та мазут без урахування податків, що може свідчити про стабілізацію ринку або зниження попиту.
Євростат оприлюднив ціни на нафтопродукти у ЄС станом на 19 травня 2025 року
Європейська комісія опублікувала оновлений бюлетень оптових цін на паливо без урахування податків, зафіксованих у країнах ЄС. Дані свідчать про такі середні показники:
- Бензин Euro-super 95: 679,6 євро/1000 л
- Дизельне пальне: 714,5 євро/1000 л
- Опалювальний мазут: 653,9 євро/1000 л
- Мазут низькосірчистий: 641,7 євро/т
- Мазут високосірчистий: 423,5 євро/т
- Скраплений газ (LPG): 526,6 євро/1000 л
Різниця між країнами зберігається, але рівні цін стабілізувалися
- Найвищі ціни на бензин зафіксовано у Данії (863,6 євро/1000 л)
- Дизельне пальне найдорожче у Данії (794,2 євро/1000 л) та на Кіпрі
- Найнижчі ціни на бензин – у Фінляндії (606,6 євро/1000 л)
- Мазут найдорожчий у Данії – понад 1150 євро/т, що більш ніж удвічі перевищує середній рівень
«Нинішній рівень цін на ринку ЄС демонструє очікувану стабілізацію вартості нафтопродуктів попри турбулентність на глобальному ринку», — коментують аналітики НТЦ «Псіхєя».
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA