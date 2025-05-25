У ЄС зафіксовано середнє зниження цін на автомобільне пальне та скраплений газ без урахування податків

Обновлено: Май 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

У ЄС зафіксовано середнє зниження цін на автомобільне пальне та скраплений газ без урахування податків

У більшості країн ЄС спостерігається зниження середніх оптових цін на дизельне пальне, бензин, скраплений газ та мазут без урахування податків, що може свідчити про стабілізацію ринку або зниження попиту.

Євростат оприлюднив ціни на нафтопродукти у ЄС станом на 19 травня 2025 року

Європейська комісія опублікувала оновлений бюлетень оптових цін на паливо без урахування податків, зафіксованих у країнах ЄС. Дані свідчать про такі середні показники:

  • Бензин Euro-super 95: 679,6 євро/1000 л
  • Дизельне пальне: 714,5 євро/1000 л
  • Опалювальний мазут: 653,9 євро/1000 л
  • Мазут низькосірчистий: 641,7 євро/т
  • Мазут високосірчистий: 423,5 євро/т
  • Скраплений газ (LPG): 526,6 євро/1000 л

Різниця між країнами зберігається, але рівні цін стабілізувалися

  • Найвищі ціни на бензин зафіксовано у Данії (863,6 євро/1000 л)
  • Дизельне пальне найдорожче у Данії (794,2 євро/1000 л) та на Кіпрі
  • Найнижчі ціни на бензин – у Фінляндії (606,6 євро/1000 л)
  • Мазут найдорожчий у Данії – понад 1150 євро/т, що більш ніж удвічі перевищує середній рівень

«Нинішній рівень цін на ринку ЄС демонструє очікувану стабілізацію вартості нафтопродуктів попри турбулентність на глобальному ринку», — коментують аналітики НТЦ «Псіхєя».

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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