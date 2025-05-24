Чи зможе ОПЕК повернути втрачену частку ринку у боротьбі зі сланцевою нафтою США?

ОПЕК+ активізує зусилля з відновлення частки на світовому нафтовому ринку, збільшуючи видобуток, щоб послабити позиції американських сланцевих виробників. Ця стратегія вже спричинила зниження цін на нафту до найнижчих рівнів за останні чотири роки.([thesiliconreview.com][1])

ОПЕК+ проти сланцевої нафти: новий виток конкуренції

З травня 2025 року ОПЕК+ розпочала масштабне нарощування видобутку нафти, плануючи щомісячне збільшення на 411 тис. барелів на добу до жовтня. Це рішення спрямоване на повернення частки ринку, втраченої через зростання видобутку сланцевої нафти в США, яка за останнє десятиліття зросла з 14% до 20%, тоді як частка ОПЕК скоротилася з 40% до менш ніж 25%. ([thesiliconreview.com][1], [worldenergynews.com][2])

Сланцеві виробники США потребують цін вище $65 за барель для прибутковості, тоді як собівартість видобутку в Саудівській Аравії становить $3–5, а в росії — $10–20 за барель.

Збільшення видобутку ОПЕК+ вже призвело до зниження цін на нафту Brent до $58,40 за барель, найнижчого рівня з 2021 року. :contentReference[oaicite:20]{index=20}

Американські сланцеві компанії, такі як Diamondback Energy та Coterra Energy, скорочують капітальні витрати та зменшують кількість бурових установок, що свідчить про наближення піку видобутку сланцевої нафти в США. :contentReference[oaicite:23]{index=23}

Попри те, що така стратегія може призвести до фіскальних труднощів для країн ОПЕК+, зокрема Саудівської Аравії та росії, які потребують цін на нафту вище \$77–90 за барель для збалансування бюджетів, вони готові витримати короткострокові втрати заради довгострокового відновлення контролю над ринком. ([24 Канал][3])

Аналітики попереджають, що надмірна пропозиція нафти на тлі уповільнення світової економіки може призвести до подальшого зниження цін та нестабільності на ринку. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання попиту на нафту в 2025 році на 740 тис. барелів на добу, що є нижчим за попередні очікування. ([IEA][4])

«Збільшення видобутку ОПЕК+ відбирає частку ринку у американських сланцевих виробників,» — зазначив Ліньхуа Гуань, генеральний директор Surge Energy America.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: Попит на зберігання нафти в США зростає на тлі очікувань цінової війни ОПЕК+

* WSJ: Американські виробники заявляють про досягнення піку видобутку сланцевої нафти

* Barron’s: Енергетичні акції для інвестування попри падіння цін на нафту