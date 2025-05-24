Загроза нових тарифів з боку США знову тисне на ціни Brent

Попри очікування стабільного тижня на ринку нафти, заява президента США про можливе введення 50% тарифу на товари з Європи знову активізувала побоювання щодо глобальної рецесії, що може обвалити ціни Brent нижче $60/барель вже після наступної зустрічі ОПЕК+.
Макроекономічні ризики зростають
Упродовж тижня ринок нафти демонстрував відносну стабільність: котирування ф’ючерсів ICE Brent коливалися у вузькому діапазоні $64–65 за барель без чітко вираженого тренду.
- Новий імпульс для падіння цін виник після заяви президента США Дональда Трампа про можливість запровадження 50% тарифу на імпорт з ЄС, що створює загрозу загострення торговельної війни.
- У разі поглиблення напруженості між США та ЄС ринок може відреагувати обвальним зниженням.
- Очікується, що наступного тижня відбудеться засідання ОПЕК+, де розглядатиметься питання чергового пом’якшення обмежень — планується розблокування ще 411 тис. барелів на добу у липні.
- Сукупність торговельного тиску та зростання видобутку створює передумови для падіння Brent нижче $60/барель.
«Якщо Європа не змінить свою політику, ми запровадимо 50% тариф — це питання енергетичної справедливості», — заявив президент США Дональд Трамп.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com