Загроза нових тарифів з боку США знову тисне на ціни Brent

Обновлено: Май 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Загроза нових тарифів з боку США знову тисне на ціни Brent

Попри очікування стабільного тижня на ринку нафти, заява президента США про можливе введення 50% тарифу на товари з Європи знову активізувала побоювання щодо глобальної рецесії, що може обвалити ціни Brent нижче $60/барель вже після наступної зустрічі ОПЕК+.

Макроекономічні ризики зростають

Упродовж тижня ринок нафти демонстрував відносну стабільність: котирування ф’ючерсів ICE Brent коливалися у вузькому діапазоні $64–65 за барель без чітко вираженого тренду.

  • Новий імпульс для падіння цін виник після заяви президента США Дональда Трампа про можливість запровадження 50% тарифу на імпорт з ЄС, що створює загрозу загострення торговельної війни.
  • У разі поглиблення напруженості між США та ЄС ринок може відреагувати обвальним зниженням.
  • Очікується, що наступного тижня відбудеться засідання ОПЕК+, де розглядатиметься питання чергового пом’якшення обмежень — планується розблокування ще 411 тис. барелів на добу у липні.
  • Сукупність торговельного тиску та зростання видобутку створює передумови для падіння Brent нижче $60/барель.

«Якщо Європа не змінить свою політику, ми запровадимо 50% тариф — це питання енергетичної справедливості», — заявив президент США Дональд Трамп.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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