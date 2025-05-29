Провідні авіакомпанії США прискорюють перехід до сталого авіаційного палива

Обновлено: Май 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Провідні авіакомпанії США прискорюють перехід до сталого авіаційного палива

У період з 27 по 28 травня 2025 року провідні авіаперевізники США оголосили про нові ініціативи щодо зменшення вуглецевого сліду, зосередившись на використанні сталого авіаційного палива (SAF) та інноваційних технологіях.

Інвестиції та інновації на шляху до нульових викидів

  • United Airlines повідомила про інвестиції у компанію Twelve, яка розробляє технології перетворення CO₂ та води на SAF за допомогою відновлюваної енергії. Це дозволить зменшити викиди парникових газів до 90% порівняно з традиційним авіаційним паливом.
  • Delta Air Lines представила проєкт нового літака з інтегрованим крилом у співпраці з JetZero. Цей дизайн дозволить знизити споживання пального на 50% та зменшити шум під час польоту.
  • Alaska Airlines оголосила про запуск програми, яка дозволяє пасажирам підтримувати використання SAF, купуючи відповідні сертифікати під час бронювання квитків. Це сприятиме масштабуванню виробництва сталого палива.
  • JetBlue Airways розширює використання SAF, зосереджуючись на зменшенні викидів без покладання на компенсаційні механізми. Компанія планує досягти нульових викидів до 2040 року.
  • Southwest Airlines підписала угоду з Valero Energy на постачання 3,6 мільйона галонів SAF для аеропорту Чикаго Мідуей, що є найбільшою угодою такого типу в Іллінойсі.

Ці кроки свідчать про серйозність намірів авіаційної галузі у боротьбі зі зміною клімату та прагнення до сталого майбутнього.
Джерело: Terminal

За матеріалами: United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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