Провідні авіакомпанії США прискорюють перехід до сталого авіаційного палива

У період з 27 по 28 травня 2025 року провідні авіаперевізники США оголосили про нові ініціативи щодо зменшення вуглецевого сліду, зосередившись на використанні сталого авіаційного палива (SAF) та інноваційних технологіях.
Інвестиції та інновації на шляху до нульових викидів
- United Airlines повідомила про інвестиції у компанію Twelve, яка розробляє технології перетворення CO₂ та води на SAF за допомогою відновлюваної енергії. Це дозволить зменшити викиди парникових газів до 90% порівняно з традиційним авіаційним паливом.
- Delta Air Lines представила проєкт нового літака з інтегрованим крилом у співпраці з JetZero. Цей дизайн дозволить знизити споживання пального на 50% та зменшити шум під час польоту.
- Alaska Airlines оголосила про запуск програми, яка дозволяє пасажирам підтримувати використання SAF, купуючи відповідні сертифікати під час бронювання квитків. Це сприятиме масштабуванню виробництва сталого палива.
- JetBlue Airways розширює використання SAF, зосереджуючись на зменшенні викидів без покладання на компенсаційні механізми. Компанія планує досягти нульових викидів до 2040 року.
- Southwest Airlines підписала угоду з Valero Energy на постачання 3,6 мільйона галонів SAF для аеропорту Чикаго Мідуей, що є найбільшою угодою такого типу в Іллінойсі.
Ці кроки свідчать про серйозність намірів авіаційної галузі у боротьбі зі зміною клімату та прагнення до сталого майбутнього.
Джерело: Terminal
За матеріалами: United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines