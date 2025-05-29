Китай нарощує запаси вугілля попри падіння цін і скорочення імпорту

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю (NDRC) доручила тепловим електростанціям збільшити запаси вугілля на 10% до 10 червня 2025 року, прагнучи стабілізувати внутрішні ціни та підтримати прибутковість вугільної галузі. Однак аналітики скептично оцінюють ефективність цього кроку на тлі надлишкової пропозиції та зниження попиту.

Падіння цін і скорочення імпорту

Ціни на теплове вугілля в Китаї впали до найнижчого рівня з березня 2021 року, що спричинило зниження прибутковості вугільних компаній майже на 49% у період з січня по квітень 2025 року. Джерело: Reuters

в Китаї впали до найнижчого рівня з березня 2021 року, що спричинило зниження прибутковості вугільних компаній майже на 49% у період з січня по квітень 2025 року. Джерело: Reuters Імпорт вугілля у квітні 2025 року знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 37,8 млн тонн. Джерело: Mining Weekly

у квітні 2025 року знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 37,8 млн тонн. Джерело: Mining Weekly Внутрішнє виробництво вугілля зросло на 6,6% у перші чотири місяці 2025 року, досягнувши 1,2 млрд тонн, що сприяло надлишковій пропозиції на ринку. Джерело: Reuters

Сумніви щодо ефективності заходів

Попри зусилля уряду, трейдери сумніваються в ефективності збільшення запасів вугілля для стабілізації цін. Високі запаси на шахтах і портах, а також зниження попиту на теплову енергію через зростання виробництва з відновлюваних джерел енергії, створюють додатковий тиск на ринок.

Збільшення запасів вугілля може не мати бажаного ефекту, оскільки надлишкова пропозиція вже тисне на ринок, а попит залишається слабким.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Financial Times, Mining Weekly, Інших джерел