Китай нарощує запаси вугілля попри падіння цін і скорочення імпорту

Обновлено: Май 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Китай нарощує запаси вугілля попри падіння цін і скорочення імпорту

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю (NDRC) доручила тепловим електростанціям збільшити запаси вугілля на 10% до 10 червня 2025 року, прагнучи стабілізувати внутрішні ціни та підтримати прибутковість вугільної галузі. Однак аналітики скептично оцінюють ефективність цього кроку на тлі надлишкової пропозиції та зниження попиту.

Падіння цін і скорочення імпорту

  • Ціни на теплове вугілля в Китаї впали до найнижчого рівня з березня 2021 року, що спричинило зниження прибутковості вугільних компаній майже на 49% у період з січня по квітень 2025 року. Джерело: Reuters
  • Імпорт вугілля у квітні 2025 року знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 37,8 млн тонн. Джерело: Mining Weekly
  • Внутрішнє виробництво вугілля зросло на 6,6% у перші чотири місяці 2025 року, досягнувши 1,2 млрд тонн, що сприяло надлишковій пропозиції на ринку. Джерело: Reuters

Сумніви щодо ефективності заходів

Попри зусилля уряду, трейдери сумніваються в ефективності збільшення запасів вугілля для стабілізації цін. Високі запаси на шахтах і портах, а також зниження попиту на теплову енергію через зростання виробництва з відновлюваних джерел енергії, створюють додатковий тиск на ринок.

Збільшення запасів вугілля може не мати бажаного ефекту, оскільки надлишкова пропозиція вже тисне на ринок, а попит залишається слабким.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Financial Times, Mining Weekly, Інших джерел

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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