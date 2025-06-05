Ситуація на ринку LPG в Україні та Європі (26.05–03.06.2025)

Обновлено: Июнь 05, 2025. Тэги: , , ,

Ситуація на ринку LPG в Україні та Європі (26.05–03.06.2025)

У період з 26 травня по 3 червня 2025 року ринок скрапленого нафтового газу (LPG, пропан, бутан) в Україні та Європі характеризувався профіцитом ресурсу, тиском на гуртові ціни в Україні та зростанням спотових котирувань у частині європейських хабів.

Україна

В Україні середні гуртові ціни знизились до рівня 47 200–49 800 грн/т (28.05.2025), на тлі рекордного тижневого імпорту (24,3 тис. т, 29.05.2025) та активних аукціонів Укрнафти і приватних трейдерів. На роздрібному ринку середнє зниження вартості склало 30–100 коп./л, найнижча ціна — 32,65 грн/л, ціна в мережі Shell — 35,45 грн/л (26.05.2025). Ціни стабілізувались на кінець періоду, але зберігається тиск на маржу.

Європа

У Середземноморському регіоні Європи зафіксоване зростання цін на 5% (02.06.2025) на фоні зростаючого попиту та високих запасів. У Північно-Західній Європі спотові баржі зросли на 7% (02.06.2025), але зберігається ризик дефіциту. Саудівська Аравія зменшила контрактні ціни: $600/т за пропан і $570/т за бутан (29.05.2025). Водночас пом’якшення тарифів між США та Китаєм (27.05.2025) стимулює міжнародну конкуренцію.

Прогноз: у найближчі 1–2 тижні в Україні можливе плавне зниження цін, у Європі — корекція або подальше зростання. У середньостроковій перспективі очікується стабілізація з потенційним зростанням в обох регіонах у разі зниження запасів і зменшення імпорту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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