Ядерна енергетика повертається: інвестиції зросли на 50% за п’ять років

Попри кризу в енергетичному секторі, інвестиції в ядерну енергетику демонструють стале зростання. Протягом останніх п’яти років вкладення у нові реактори та модернізацію АЕС збільшилися на 50%, досягнувши понад 70 мільярдів доларів США. Окрему увагу інвестори приділяють новим технологіям – зокрема, малим модульним реакторам.
Курс на оновлення ядерного парку
- Сукупний обсяг інвестицій у ядерну енергетику перевищить $70 млрд, з урахуванням як нових будівництв, так і реконструкцій наявних потужностей.
- Особливо активно фінансуються малі модульні реактори (SMR) як потенційне рішення для децентралізованого й гнучкого енергопостачання.
- США та країни Близького Сходу забезпечили майже половину від загального обсягу остаточних інвестиційних рішень у сфері газової генерації, що сигналізує про паралельне посилення ролі газу в енергобалансі цих регіонів.
- Попит на електроенергію та потреба у стабільному постачанні підштовхують до зростання газової генерації навіть попри кліматичні зобов’язання.
Малі модульні реактори розглядаються як новий етап розвитку ядерної енергетики, здатний забезпечити безпечне, масштабоване та економічно ефективне виробництво енергії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA, Reuters
Додаткові джерела інформації: World Nuclear Association, U.S. Department of Energy