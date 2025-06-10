Ціни на скраплений газ знижуються в Середземномор’ї та Північній Європі: вплив на Україну

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Ціни на скраплений газ знижуються в Середземномор’ї та Північній Європі: вплив на Україну

Попри сезонне пожвавлення навігації, ціни на пропан і бутан у середземноморських і північноєвропейських портах знижуються через накопичення запасів і низький попит. У перспективі це може зумовити здешевлення ресурсу в Україні, хоча ріст попиту в Азії здатен змінити ситуацію.

Цінова динаміка на зовнішніх ринках LPG станом на початок червня

  • Середземноморський ринок: у портах Бургас і Костанца котирування пропану та бутану опустилися до 495–505 дол./т FOB.
  • На ціни впливають: високі запасислабкий попит із Туреччини та ЄС, хороші погодні умови для судноплавства.
  • Фіксується зменшення активності трейдерів із Болгарії та Румунії на фоні повільного транзиту через Дунай.
  • Північно-Західна Європа: у регіоні ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) спотові ціни на пропан стабільні — 510–520 дол./т.
  • Ціни на річкові баржі з бутаном — 525–535 дол./т, відвантаження на середину червня.
  • Плавність логістики забезпечують стабільні відвантаження із TGE та Vopak до Німеччини й Франції.
  • Близький Схід та США: у Перській затоці котирування пропану на рівні 430–440 дол./т FOB Ras Tanura, активізується попит з боку Індії та Пакистану.
  • У США (Mont Belvieu) ціни стабільні — 325–340 дол./т, запаси зростають, що зменшує експортну активність.
  • Азійський фактор: зростає попит із боку Китаю, Японії та Південної Кореї — можливий тиск на європейські котирування в липні.

Ймовірні наслідки для українського ринку

  • Україна продовжує імпортувати LPG із Польщі, Литви, Словаччини, Румунії, Болгарії та Грузії — основні котирування прив’язані до Med та ARA.
  • Поточне зниження цін у Середземномор’ї створює потенціал зменшення гуртових цін в Україні до 48 000–49 500 грн/т у червні.
  • Однак, активізація попиту в Азії може з липня зменшити обсяги постачання в Європу і спричинити зростання цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Додаткові джерела інформації: Аукціони Укрнафти, RailFreight, Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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