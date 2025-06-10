Ціни на скраплений газ знижуються в Середземномор’ї та Північній Європі: вплив на Україну

Попри сезонне пожвавлення навігації, ціни на пропан і бутан у середземноморських і північноєвропейських портах знижуються через накопичення запасів і низький попит. У перспективі це може зумовити здешевлення ресурсу в Україні, хоча ріст попиту в Азії здатен змінити ситуацію.
Цінова динаміка на зовнішніх ринках LPG станом на початок червня
- Середземноморський ринок: у портах Бургас і Костанца котирування пропану та бутану опустилися до 495–505 дол./т FOB.
- На ціни впливають: високі запаси, слабкий попит із Туреччини та ЄС, хороші погодні умови для судноплавства.
- Фіксується зменшення активності трейдерів із Болгарії та Румунії на фоні повільного транзиту через Дунай.
- Північно-Західна Європа: у регіоні ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) спотові ціни на пропан стабільні — 510–520 дол./т.
- Ціни на річкові баржі з бутаном — 525–535 дол./т, відвантаження на середину червня.
- Плавність логістики забезпечують стабільні відвантаження із TGE та Vopak до Німеччини й Франції.
- Близький Схід та США: у Перській затоці котирування пропану на рівні 430–440 дол./т FOB Ras Tanura, активізується попит з боку Індії та Пакистану.
- У США (Mont Belvieu) ціни стабільні — 325–340 дол./т, запаси зростають, що зменшує експортну активність.
- Азійський фактор: зростає попит із боку Китаю, Японії та Південної Кореї — можливий тиск на європейські котирування в липні.
Ймовірні наслідки для українського ринку
- Україна продовжує імпортувати LPG із Польщі, Литви, Словаччини, Румунії, Болгарії та Грузії — основні котирування прив’язані до Med та ARA.
- Поточне зниження цін у Середземномор’ї створює потенціал зменшення гуртових цін в Україні до 48 000–49 500 грн/т у червні.
- Однак, активізація попиту в Азії може з липня зменшити обсяги постачання в Європу і спричинити зростання цін.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- https://oilreview.kiev.ua/
- https://enkorr.ua/
- https://www.argusmedia.com
- https://www.spglobal.com
- https://www.nefterynok.info/
- https://www.unian.ua/
- ukrgasvydobuvannya.com,
- Українська енергетична біржа
Додаткові джерела інформації: Аукціони Укрнафти, RailFreight, Міненерго України