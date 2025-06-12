Рекордні потреби дата-центрів у енергії змінюють світові енергомережі

Потужне розширення AI-інфраструктури призводить до стрімкого зростання енергоспоживання дата-центрів, що спричиняє тиск на мережі та стимулює пошук нових стратегій постачання та регуляторних рішень.
Підвищення навантаження на енергомережі
- За останнє десятиліття США збільшили споживання дата-центрами з 50 TWh до 140 TWh, що становить близько 3,5 % від загального споживання електроенергії };
- IEA прогнозує, що до 2030 р. глобальне споживання дата-центрів перевищить 945 TWh, що більше ніж поточне споживання Японії ;
- У США під 6,35 GW нових потужностей дата-центрів перебувають на стадії будівництва — це вимагає комплексних рішень, які поєднують мережеву інфраструктуру, генерацію та накопичення.
Гібридні підходи до енергопостачання та мережевої гнучкості
- Компанії використовують гібридні рішення: поєднання відновлюваних джерел, акумулювання та традиційної генерації (газ, ядерна енергія) ;
- Наприклад, великий гравець Digital Realty адаптує рідинне охолодження та PPA з відновлюваними джерелами, плануючи скоротити викиди на 60 % до 2030 року ;
- Малі модульні реактори (SMR) розглядаються як джерело базової навантажувальної потужності, хоча комерційна зрілість ще потребує підтвердження.
Гнучкість як рішення для стабільності мереж
- Дата-центри впроваджують технології керування споживанням: power-capping, паузи тренування моделей, перехід на часи пікової виробництва відновлюваної енергії;
- У країнах із холодним кліматом (напр. Норвегія) дата-центри можуть виконувати роль «буфера» — споживати енергію у надлишок та скидати напругу під час піків;
- Однак поява дата-центрів викликає дебати — в Ірландії та Нідерландах нові проєкти блокуються, а Сінгапур змінює законодавство для їх підтримки.
Регуляція та інновації для балансу енергетики
- Країни шукають баланс між розвитком дата-центрів і захистом мереж: ліцензування, вимоги використання відновлюваної енергії та тепловіддачі;
- Політичні рішення щодо розширення мережевих ресурсів — ключовий фактор для підтримки темпу AI-розвитку;
- Залучення традиційних джерел (газ, гібриди) розглядається як тимчасовий крок до зеленої трансформації.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters: EIA – рекордне зростання споживання в США
Business Insider: гібридні енергорішення для дата-центрів
Business Insider: Digital Realty про екологічну стратегію
IEA: подвоєння споживання до 2030 року
The Guardian: екологічні ризики UK AI-центрів
Додаткові джерела інформації:
Reuters: витрати на модернізацію європейських мереж
Rystad Energy: баланс газу, сонця та мереж для дата-центрів