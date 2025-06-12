Рекордні потреби дата-центрів у енергії змінюють світові енергомережі

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Рекордні потреби дата-центрів у енергії змінюють світові енергомережі

Потужне розширення AI-інфраструктури призводить до стрімкого зростання енергоспоживання дата-центрів, що спричиняє тиск на мережі та стимулює пошук нових стратегій постачання та регуляторних рішень.

Підвищення навантаження на енергомережі

  • За останнє десятиліття США збільшили споживання дата-центрами з 50 TWh до 140 TWh, що становить близько 3,5 % від загального споживання електроенергії };
  • IEA прогнозує, що до 2030 р. глобальне споживання дата-центрів перевищить 945 TWh, що більше ніж поточне споживання Японії ;
  • У США під 6,35 GW нових потужностей дата-центрів перебувають на стадії будівництва — це вимагає комплексних рішень, які поєднують мережеву інфраструктуру, генерацію та накопичення.

Гібридні підходи до енергопостачання та мережевої гнучкості

  • Компанії використовують гібридні рішення: поєднання відновлюваних джерел, акумулювання та традиційної генерації (газ, ядерна енергія) ;
  • Наприклад, великий гравець Digital Realty адаптує рідинне охолодження та PPA з відновлюваними джерелами, плануючи скоротити викиди на 60 % до 2030 року ;
  • Малі модульні реактори (SMR) розглядаються як джерело базової навантажувальної потужності, хоча комерційна зрілість ще потребує підтвердження.

Гнучкість як рішення для стабільності мереж

  • Дата-центри впроваджують технології керування споживанням: power-capping, паузи тренування моделей, перехід на часи пікової виробництва відновлюваної енергії;
  • У країнах із холодним кліматом (напр. Норвегія) дата-центри можуть виконувати роль «буфера» — споживати енергію у надлишок та скидати напругу під час піків;
  • Однак поява дата-центрів викликає дебати — в Ірландії та Нідерландах нові проєкти блокуються, а Сінгапур змінює законодавство для їх підтримки.

Регуляція та інновації для балансу енергетики

  • Країни шукають баланс між розвитком дата-центрів і захистом мереж: ліцензування, вимоги використання відновлюваної енергії та тепловіддачі;
  • Політичні рішення щодо розширення мережевих ресурсів — ключовий фактор для підтримки темпу AI-розвитку;
  • Залучення традиційних джерел (газ, гібриди) розглядається як тимчасовий крок до зеленої трансформації.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

Reuters: EIA – рекордне зростання споживання в США

Business Insider: гібридні енергорішення для дата-центрів

Business Insider: Digital Realty про екологічну стратегію

IEA: подвоєння споживання до 2030 року

The Guardian: екологічні ризики UK AI-центрів

Додаткові джерела інформації:

Reuters: витрати на модернізацію європейських мереж

Rystad Energy: баланс газу, сонця та мереж для дата-центрів

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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