Економічний комітет Франції випадково відхилив ключову статтю з ядерної стратегії

Комітет з економічних питань Національної асамблеї Франції помилково відхилив важливу статтю про ядерну стратегію — викриту через технічну помилку поправки, що викликало широкий резонанс у парламенті та поставило під загрозу енергетичні орієнтири країни.
Що сталося?
- Відхилена стаття мала закріпити на законодавчому рівні стратегічну мету — збільшення ядерних потужностей Франції на 27 ГВт до 2050 року, у тому числі будівництво 6 реакторів EPR2 до 2035 року.
- Унаслідок помилкової поправки, поданої депутаткою Марі-Нуель Баттістель, із тексту вилучено проміжні орієнтири, що унеможливило подальше затвердження статті.
Політична реакція та енергетичні наслідки
- У парламенті почалась гостра дискусія між урядовою коаліцією та опозицією. Соціалісти заявили, що виправлення було технічним, а не політичним рішенням, тоді як прихильники ядерної програми вважають це саботажем.
- Розгляд питання перенесено на 16 червня, коли депутати мають або внести правки та повернути цілі, або переписати всю ініціативу.
- Інвестиційна невизначеність посилюється: приватні компанії очікують ясності щодо підтримки ядерного сектору, що має важливе значення для досягнення вуглецево-нейтральних цілей Франції до 2050 року.
«Ця помилка має бути виправлена, інакше ми ризикуємо втратити темп у реалізації довгострокової ядерної стратегії країни», — зазначив депутат від партії «Renaissance» Жан-Поль Матте.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters