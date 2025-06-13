Економічний комітет Франції випадково відхилив ключову статтю з ядерної стратегії

Обновлено: Июнь 13, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Економічний комітет Франції випадково відхилив ключову статтю з ядерної стратегії

Комітет з економічних питань Національної асамблеї Франції помилково відхилив важливу статтю про ядерну стратегію — викриту через технічну помилку поправки, що викликало широкий резонанс у парламенті та поставило під загрозу енергетичні орієнтири країни.

Що сталося?

  • Відхилена стаття мала закріпити на законодавчому рівні стратегічну мету — збільшення ядерних потужностей Франції на 27 ГВт до 2050 року, у тому числі будівництво 6 реакторів EPR2 до 2035 року.
  • Унаслідок помилкової поправки, поданої депутаткою Марі-Нуель Баттістель, із тексту вилучено проміжні орієнтири, що унеможливило подальше затвердження статті.

Політична реакція та енергетичні наслідки

  • У парламенті почалась гостра дискусія між урядовою коаліцією та опозицією. Соціалісти заявили, що виправлення було технічним, а не політичним рішенням, тоді як прихильники ядерної програми вважають це саботажем.
  • Розгляд питання перенесено на 16 червня, коли депутати мають або внести правки та повернути цілі, або переписати всю ініціативу.
  • Інвестиційна невизначеність посилюється: приватні компанії очікують ясності щодо підтримки ядерного сектору, що має важливе значення для досягнення вуглецево-нейтральних цілей Франції до 2050 року.

«Ця помилка має бути виправлена, інакше ми ризикуємо втратити темп у реалізації довгострокової ядерної стратегії країни», — зазначив депутат від партії «Renaissance» Жан-Поль Матте.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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