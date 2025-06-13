Франція та Бельгія блокують повну заборону російського газу — Грінпіс відповідає акцією в Парижі

Париж і Брюссель закликають до обережності щодо припинення імпорту російського газу, аргументуючи позицію потребою в аналізі альтернатив та ризиків, тоді як активісти посилюють тиск через яскраві вуличні акції.
Позиція Франції: альтернатива перед забороною
- Франція наполягає, що повна заборона можлива лише після забезпечення альтернативних постачань природного газу, які мають бути затверджені на рівні ЄС.
- Офіційні особи підкреслюють необхідність укладення нових вигідних контрактів з іншими країнами-постачальниками.
Позиція Бельгії: економічна оцінка перед рішенням
- Бельгія вимагає детального аналізу наслідків для своєї енергетичної системи й економіки перед тим, як ухвалювати рішення про ембарго.
- Йдеться про можливе зростання тарифів та ризики для промислового сектору.
Аналітики попереджають про ризики ринку
- Низка незалежних експертів вказує, що раптова заборона російського газу може спричинити різкі коливання цін на європейських ринках, особливо у пікові періоди споживання.
Акція протесту Greenpeace у Парижі
- 2 червня активісти Greenpeace викрали воскову фігуру Еммануеля Макрона з музею Grévin та виставили її перед посольством Росії в Парижі.
- Акція мала на меті вимагати від Франції негайного припинення імпорту газу, добрив та урану з Росії у відповідь на війну в Україні.
Джерело: Terminal
За матеріалами: France24
Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF
«`