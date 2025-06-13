Франція та Бельгія блокують повну заборону російського газу — Грінпіс відповідає акцією в Парижі

Обновлено: Июнь 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Франція та Бельгія блокують повну заборону російського газу — Грінпіс відповідає акцією в Парижі

Париж і Брюссель закликають до обережності щодо припинення імпорту російського газу, аргументуючи позицію потребою в аналізі альтернатив та ризиків, тоді як активісти посилюють тиск через яскраві вуличні акції.

Позиція Франції: альтернатива перед забороною

  • Франція наполягає, що повна заборона можлива лише після забезпечення альтернативних постачань природного газу, які мають бути затверджені на рівні ЄС.
  • Офіційні особи підкреслюють необхідність укладення нових вигідних контрактів з іншими країнами-постачальниками.

Позиція Бельгії: економічна оцінка перед рішенням

  • Бельгія вимагає детального аналізу наслідків для своєї енергетичної системи й економіки перед тим, як ухвалювати рішення про ембарго.
  • Йдеться про можливе зростання тарифів та ризики для промислового сектору.

Аналітики попереджають про ризики ринку

  • Низка незалежних експертів вказує, що раптова заборона російського газу може спричинити різкі коливання цін на європейських ринках, особливо у пікові періоди споживання.

Акція протесту Greenpeace у Парижі

  • 2 червня активісти Greenpeace викрали воскову фігуру Еммануеля Макрона з музею Grévin та виставили її перед посольством Росії в Парижі.
  • Акція мала на меті вимагати від Франції негайного припинення імпорту газу, добрив та урану з Росії у відповідь на війну в Україні.

Джерело: Terminal

За матеріалами: France24

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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