ЄС запропонував субсидії на SAF для зниження вартості екологічного авіапального

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

ЄС запропонував субсидії на SAF для зниження вартості екологічного авіапального

Попри високу вартість сталого авіаційного пального, Євросоюз оголосив про намір компенсувати частину витрат авіакомпаніям, щоб стимулювати його використання і досягти квоти у 6% до 2030 року.

Стимулювання декарбонізації авіації

Європейський Союз прагне прискорити перехід на сталий авіаційний бензин (SAF), підтримуючи ринок за рахунок субсидій. Це відбувається на фоні зростання кліматичних зобов’язань у сфері авіаперевезень.

  • Ціна SAF залишається на рівні понад $1 000 за тонну дорожчою за традиційне авіапальне.
  • ЄС планує субсидувати до 200 мільйонів літрів SAF, щоб знизити фінансовий тиск на авіаперевізників.
  • Метою програми є досягнення квоти в 6% SAF у загальному обсязі пального до 2030 року.

Євросоюз надає підтримку для розвитку ринку сталого авіапального, який залишається занадто дорогим без державного стимулювання

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

Додаткові джерела інформації: Європейська комісія – авіаційна політика ICAO – сталий авіаційний бензин

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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