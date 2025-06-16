ЄС запропонував субсидії на SAF для зниження вартості екологічного авіапального

Попри високу вартість сталого авіаційного пального, Євросоюз оголосив про намір компенсувати частину витрат авіакомпаніям, щоб стимулювати його використання і досягти квоти у 6% до 2030 року.
Стимулювання декарбонізації авіації
Європейський Союз прагне прискорити перехід на сталий авіаційний бензин (SAF), підтримуючи ринок за рахунок субсидій. Це відбувається на фоні зростання кліматичних зобов’язань у сфері авіаперевезень.
- Ціна SAF залишається на рівні понад $1 000 за тонну дорожчою за традиційне авіапальне.
- ЄС планує субсидувати до 200 мільйонів літрів SAF, щоб знизити фінансовий тиск на авіаперевізників.
- Метою програми є досягнення квоти в 6% SAF у загальному обсязі пального до 2030 року.
Євросоюз надає підтримку для розвитку ринку сталого авіапального, який залишається занадто дорогим без державного стимулювання
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com
Додаткові джерела інформації: Європейська комісія – авіаційна політика ICAO – сталий авіаційний бензин