У Тегерані горять бензинові склади: режим стикається з протестами на тлі ударів Ізраїлю

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , ,

У Тегерані горять бензинові склади: режим стикається з протестами на тлі ударів Ізраїлю

У столиці Ірану зафіксовано серію потужних вибухів на бензинових складах, що загрожує дестабілізацією режиму на тлі ізраїльських авіаударів і зростаючого громадського невдоволення.

Пожежі та вибухи охоплюють інфраструктуру зберігання пального

  • У ніч на 14 червня в районі південно-західного Тегерану прогриміли щонайменше два вибухи — горіли бензинові сховища.
  • Міністерство нафти Ірану визнало факт ударів по паливній інфраструктурі, не вказуючи конкретних місць.
  • Ізраїльські джерела повідомляють про цілеспрямовані атаки на логістичні центри Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), у тому числі склади пального.

Соціальний тиск і ризик протестів

  • У 2019 році підняття цін на бензин у Ірані викликало масові протести та жорсткі репресії з боку влади.
  • Сьогоднішні вибухи та пожежі можуть спричинити дефіцит пального у столиці, що посилить соціальну напругу.
  • Експерти застерігають: одночасна внутрішня дестабілізація та зовнішні атаки можуть перевантажити систему стримування існуючого режиму.

«Удар по паливній інфраструктурі у Тегерані — це не просто військова операція, це удар по вразливому соціальному нерву режиму», — коментує аналітик енергетичної безпеки Джамшид Фараджі для Al Arabiya.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The New York Times, WSJ, Financial Times

Додаткові джерела інформації: Al Arabiya

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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