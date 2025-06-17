У Тегерані горять бензинові склади: режим стикається з протестами на тлі ударів Ізраїлю

У столиці Ірану зафіксовано серію потужних вибухів на бензинових складах, що загрожує дестабілізацією режиму на тлі ізраїльських авіаударів і зростаючого громадського невдоволення.
Пожежі та вибухи охоплюють інфраструктуру зберігання пального
- У ніч на 14 червня в районі південно-західного Тегерану прогриміли щонайменше два вибухи — горіли бензинові сховища.
- Міністерство нафти Ірану визнало факт ударів по паливній інфраструктурі, не вказуючи конкретних місць.
- Ізраїльські джерела повідомляють про цілеспрямовані атаки на логістичні центри Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), у тому числі склади пального.
Соціальний тиск і ризик протестів
- У 2019 році підняття цін на бензин у Ірані викликало масові протести та жорсткі репресії з боку влади.
- Сьогоднішні вибухи та пожежі можуть спричинити дефіцит пального у столиці, що посилить соціальну напругу.
- Експерти застерігають: одночасна внутрішня дестабілізація та зовнішні атаки можуть перевантажити систему стримування існуючого режиму.
«Удар по паливній інфраструктурі у Тегерані — це не просто військова операція, це удар по вразливому соціальному нерву режиму», — коментує аналітик енергетичної безпеки Джамшид Фараджі для Al Arabiya.
Джерело: Terminal
За матеріалами: The New York Times, WSJ, Financial Times
Додаткові джерела інформації: Al Arabiya
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