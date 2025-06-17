Іспанія надає понад €1,2 млрд на створення «долин зеленого водню»

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , ,

Іспанія надає понад €1,2 млрд на створення «долин зеленого водню»

Іспанія інвестує у формування семи кластерів виробництва зеленого водню, загальною потужністю електролізерів понад 2,29 ГВт, у межах проєкту Hydrogen Valleys.

Державне фінансування для водневої індустрії майбутнього

  • €1,223 млрд буде спрямовано на 12 виробничих об’єктів у семи кластерах по всій Іспанії
  • Загальна потужність електролізерів становитиме 2,293 ГВт
  • Фінансування надається в межах програми Hydrogen Valleys
  • Міністерство екологічного переходу та демографічних викликів Іспанії очолює Сара Аагесен Муньйос

«Це рішення стане каталізатором розвитку водневої економіки в Іспанії та допоможе досягти цілей кліматичної нейтральності», — зазначила Сара Аагесен Муньйос, міністерка екологічного переходу Іспанії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Recharge News

Додаткові джерела інформації: MITECO Іспанії

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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