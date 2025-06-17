Іспанія надає понад €1,2 млрд на створення «долин зеленого водню»

Іспанія інвестує у формування семи кластерів виробництва зеленого водню, загальною потужністю електролізерів понад 2,29 ГВт, у межах проєкту Hydrogen Valleys.
Державне фінансування для водневої індустрії майбутнього
- €1,223 млрд буде спрямовано на 12 виробничих об’єктів у семи кластерах по всій Іспанії
- Загальна потужність електролізерів становитиме 2,293 ГВт
- Фінансування надається в межах програми Hydrogen Valleys
- Міністерство екологічного переходу та демографічних викликів Іспанії очолює Сара Аагесен Муньйос
«Це рішення стане каталізатором розвитку водневої економіки в Іспанії та допоможе досягти цілей кліматичної нейтральності», — зазначила Сара Аагесен Муньйос, міністерка екологічного переходу Іспанії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Recharge News
Додаткові джерела інформації: MITECO Іспанії