Світовий нафтовий ринок у травні: зниження цін, стабільний попит і логістичні ризики

У травні 2025 року світовий нафтовий ринок відзначився суттєвим зниженням цін на основні сорти нафти на тлі стабільного глобального попиту та зростання обсягів переробки. Про це йдеться у черговому звіті OPEC за червень 2025 р.

Попри позитивну динаміку у світовій економіці та незмінні прогнози щодо попиту, ризики для постачання пального в Україну зберігаються. Серед них — скорочення експорту з окремих напрямків, логістичні ускладнення, посилення конкуренції за ресурси в ЄС і геополітична нестабільність. Матеріал містить повний огляд ринку, ключові показники та аналітичні висновки для імпортерів і гуртових трейдерів.

Поточна ситуація сприятлива для закупівель пального за відносно низькими цінами, однак зберігається висока чутливість до логістичних і геополітичних ризиків, що вимагає гнучкості в диверсифікації маршрутів постачання.

Цінові Тенденції Нафти

У травні вартість кошика ОПЕК (ORB) знизилася на $5,36, або 7,8% порівняно з попереднім місяцем, у середньому до $63,62/барель. Контракт ICE Brent із постачанням у найближчий місяць подешевшав на $2,45, або 3,7%, до $64,01/барель, тоді як NYMEX WTI знизився на $2,02, або 3,2%, до $60,94/барель. Контракт GME Oman втратив $3,97, або 5,9%, у середньому до $63,88/барель. Спред між ICE Brent і NYMEX WTI скоротився на 43 центів, до $3,07/барель. Усі три криві ф’ючерсів стали пласкішими, але зберегли стан беквордації. Спекулятивна активність в контрактах ICE Brent і NYMEX WTI була змішаною.

Світова Економіка

Глобальна економіка зберігає стабільну траєкторію зростання, підтриману хорошими результатами за І квартал 2025 року та поступом у торговельних переговорах США. Прогноз зростання світової економіки залишається незмінним: 2,9% на 2025 рік і 3,1% на 2026 рік. Прогноз зростання економіки США — 1,7% у 2025 і 2,1% у 2026. Японія — 1,0% у 2025 та 0,9% у 2026. Єврозона — 1,0% у 2025 і 1,1% у 2026. Китай — 4,6% у 2025 і 4,5% у 2026. Прогноз для Індії на 2025 рік дещо підвищений — до 6,5%, такий самий рівень очікується у 2026. Для Бразилії — 2,3% у 2025 і 2,5% у 2026. Прогноз зростання економіки росії на 2025 рік знижено до 1,8%, але на 2026 рік залишено без змін — 1,5%.

Світовий Попит на Нафту

Прогноз зростання світового попиту на нафту в 2025 році залишається на рівні 1,3 млн барелів на добу (мб/д) у річному вимірі. У країнах ОЕСР попит зросте приблизно на 0,2 мб/д, тоді як у країнах поза ОЕСР — більш ніж на 1,1 мб/д. У 2026 році прогноз зростання також становить 1,3 мб/д: близько 0,1 мб/д у країнах ОЕСР і 1,2 мб/д у не-ОЕСР.

Світова Пропозиція Нафти

Пропозиція рідких вуглеводнів з країн, що не входять до Декларації про співпрацю (DoC), у 2025 році зросте приблизно на 0,8 мб/д — без змін у порівнянні з попередньою оцінкою. Основні драйвери зростання: США, Бразилія, Канада та Аргентина. На 2026 рік прогноз знижено до 0,7 мб/д. Пропозиція зріджених газів та інших нетрадиційних рідин з країн-учасниць DoC у 2025 році зросте на 0,1 мб/д — до 8,4 мб/д, а у 2026 році — до 8,5 мб/д. Видобуток сирої нафти в країнах DoC у травні зріс на 180 тис. барелів на добу, досягши 41,23 мб/д.

Ринки Продуктів і Переробка

У травні маржа нафтопереробки зросла в усіх ключових регіонах на тлі здешевлення сировини та стабільного попиту на бензин. У Мексиканській затоці зростання показали бензин і мазут із вмістом сірки 3,0%, попри збільшення обсягів переробки. У Роттердамі найбільше зростання продемонстрували бензин, мазут і нафтовий конденсат. В Сінгапурі всі продукти подорожчали. Значне технічне обслуговування на НПЗ в Азії та зниження цін на сировину покращили прибутковість переробки. Світовий обсяг переробки в травні зріс на 400 тис. барелів на добу, до 79,3 мб/д, що на 1,6 мб/д менше у річному вимірі.

Танкерний Ринок

Фрахтові ставки на брудні танкери у травні демонстрували змішані тенденції. Ставки VLCC залишались стабільними або дещо знижувались. Aframax і Suezmax знизилися. На напрямках Близький Схід–Захід та Західна Африка–Схід ставки VLCC не змінилися, тоді як Близький Схід–Схід знизилися на 2%. Слабкий попит і надлишок тоннажу послабили ринкові настрої. На маршруті Мексиканська затока–Європа ставки Suezmax впали на 22%. Ставки Aframax на маршруті Середземне море–Північно-Західна Європа знизилися на 20%. У сегменті чистих танкерів ставки також коливались: на схід від Суеца зросли на 4%, на захід — знизилися на 9%.

Торгівля Сирою Нафтою і Продуктами

У травні імпорт сирої нафти в США зріс на 5%, до 6,1 мб/д, тоді як експорт впав на 8%, до 3,8 мб/д. Імпорт нафтопродуктів у США зріс на 6%, експорт — на 4%. В Європі в квітні імпорт сирої нафти скоротився через зменшення постачання із Казахстану та Нігерії. Імпорт продуктів в Європу зріс на 14%, зокрема завдяки мазуту. У Японії імпорт сирої нафти у квітні був стабільним — 2,5 мб/д, а імпорт продуктів знизився на 20% через падіння постачання LPG. Експорт продуктів з Японії частково відновився завдяки збільшенню постачання дизеля та авіагасу. В Китаї імпорт сирої нафти у квітні впав до 11,7 мб/д, а за попередніми оцінками у травні — до 11,0 мб/д. Імпорт продуктів зріс на 18% завдяки LPG та мазуту, а експорт продуктів знизився на 2% через скорочення постачання дизелю та бензину.

Комерційні Запаси

За попередніми даними, запаси нафти в країнах ОЕСР у квітні становили 2 739 млн барелів — на 4,7 млн більше, ніж у березні. Запаси сирої нафти зросли на 7,2 млн барелів, тоді як запаси продуктів зменшились на 2,5 млн. У порівнянні з середнім показником 2015–2019 років загальний обсяг був меншим на 188 млн барелів. Запаси сирої нафти — 1 344 млн барелів (на 129 млн менше середнього рівня 2015–2019), запаси продуктів — 1 395 млн (на 59 млн менше). Запаси в днях попиту скоротилися на 0,4 дні, до 59,7 днів, що на 2,5 дні менше середнього значення за 2015–2019 роки.

Баланс Попиту і Пропозиції

Попит на нафту з країн-учасниць DoC у 2025 році переглянуто вгору на 0,1 мб/д — до 42,7 мб/д. Це на 0,4 мб/д більше, ніж у 2024 році. Прогноз на 2026 рік також підвищено — до 43,2 мб/д, що на 0,4 мб/д більше за прогноз на 2025.

Висновки для України щодо розвитку ситуації:

Ціни на нафту знижуються : у травні всі основні нафтові бенчмарки зафіксували спад (наприклад, Brent – на 3,7%, WTI – на 3,2%). Це може зменшити собівартість імпортного пального для України у короткостроковій перспективі.

Світова економіка демонструє стабільність , зокрема США, Китай та Індія зберігають прогнозоване зростання, що підтримуватиме загальний попит на нафту.

Світовий попит на нафту залишається стабільним і прогнозується на рівні +1,3 млн барелів/день у 2025–2026 роках, що свідчить про відсутність глобального надлишку.

Виробництво сирої нафти в ОПЕК зростає, а країни поза ОПЕК (США, Канада, Бразилія) залишаються основними драйверами приросту постачання.

Основні ризики для постачання пального в Україну:

Скорочення експорту з деяких напрямків : наприклад, зниження постачання сирої нафти з Казахстану та Нігерії в Європу, що може вплинути на обсяг реверсних постачання через Польщу та країни Балтії.

Тенденція до зниження експорту з Китаю та Індії , особливо дизельного пального, на тлі зростаючого внутрішнього споживання, може обмежити доступність ресурсів на глобальному ринку.

Зниження фрахтових ставок не гарантує стабільної логістики , адже спостерігається надлишок тоннажу, але одночасно з цим – зменшення довгих маршрутів, що знижує гнучкість у переміщенні вантажів.

Сезонне зростання попиту в країнах ЄС на фоні високого використання НПЗ після ремонту (особливо влітку) може скоротити експортні пропозиції в наш регіон.

Геополітичні ризики в Чорному морі, на Близькому Сході та в районі Суецького каналу зберігаються, що може порушити ланцюги постачання до південних портів України.

За матеріалами: OPEC