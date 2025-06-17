OPEC: Перспективи світового ринку нафти на друге півріччя 2025 року

Світова економіка у першому півріччі 2025 року перевершила очікування, демонструючи кращі за прогнозовані темпи зростання в Індії, Китаї та Бразилії у першому кварталі. У США зберігалося стійке базове зростання, тоді як у єврозоні спостерігалося помірне відновлення після минулого року. Ця потужна база першого півріччя 2025 року, як очікується, забезпечить підтримку та достатній імпульс для впевненого другого півріччя. Водночас темпи зростання, ймовірно, дещо пом’якшаться у поквартальному розрізі.

За цих умов прогноз зростання світової економіки на 2025 рік становить 2,9%.

До другої половини 2025 року очікується досягнення часткових торговельних домовленостей між США та ключовими партнерами, що має знизити рівень невизначеності. Із поступовою нормалізацією торговельних потоків очікується послаблення викривлень у тенденціях зростання, а споживання та інвестиції залишатимуться сталими. Проте певні ризики зберігаються, особливо через заплановане завершення 90-денної паузи у взаємних тарифах у липні та серпні, зокрема щодо Китаю.

Очікується, що реалізація стимулюючих заходів — таких як політики підтримки споживання в Китаї та фіскальна підтримка у Німеччині та США — частково компенсує негативний вплив торговельної невизначеності.

Додаткову підтримку можуть забезпечити м’які грошово-кредитні політики в США, єврозоні та Китаї. Федеральна резервна система США (Fed), як очікується, продовжить пом’якшення політики у другому півріччі 2025 року після трьох засідань без змін ставок. Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Народний банк Китаю (PBoC) також, ймовірно, збережуть м’який курс.

За таких умов прогнозується, що світовий попит на нафту у другому півріччі 2025 року зросте в середньому на 1,4 млн барелів на добу у річному вимірі. За весь 2025 рік очікується зростання на 1,3 млн барелів на добу.

У країнах ОЕСР попит на нафту у другому півріччі 2025 року, як очікується, зросте на 90 тис. барелів на добу у річному вимірі — здебільшого за рахунок США. Основними рушіями зростання стануть авіаційний керосин і бензин завдяки літньому сезону автоподорожей та стабільній активності авіаперевезень. Водночас попит на дизель, ймовірно, буде приглушеним через слабші темпи економічної та виробничої активності, а попит на нафтопродукти, як-от нафту, — через скорочення маржі у нафтохімії. Загалом середній попит на нафту в країнах ОЕСР у 2025 році оцінюється на рівні 160 тис. барелів на добу.

У країнах поза межами ОЕСР основним рушієм попиту стане Азія (крім Китаю), причому значну підтримку забезпечать саме Китай та Індія. Попит зростатиме за рахунок відновлення авіаперевезень, активного автомобільного руху, а також пожвавлення у виробничому секторі. Середньорічне зростання попиту в країнах поза ОЕСР у другому півріччі 2025 року прогнозується на рівні 1,3 млн барелів на добу. Основними продуктами, які стимулюватимуть попит, стануть бензин і авіапаливо, за якими йдуть дизель, ЗВГ та нафта. Загалом середній попит на нафту в країнах поза ОЕСР у 2025 році оцінюється на рівні 1,1 млн барелів на добу.

Після зростання на 1,2 млн барелів на добу у річному вимірі у першому півріччі 2025 року, поставки нафти країнами поза межами угоди DoC (Declaration of Cooperation) у другому півріччі 2025 року прогнозуються з приростом 0,5 млн барелів на добу. Таким чином, за підсумками року обсяги зростуть на 0,8 млн барелів на добу.

У регіональному розрізі поставки з країн ОЕСР (без Мексики) у другому півріччі 2025 року зростуть на 0,2 млн барелів на добу, зокрема за рахунок США, Норвегії та Канади. У країнах поза ОЕСР (не учасниках DoC) поставки зростуть на 0,3 млн барелів на добу, причому найбільший внесок забезпечить Латинська Америка (+0,3 млн б/д), тоді як у Африці та країнах Азії (крім Китаю) очікується найбільше скорочення видобутку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC