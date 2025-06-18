Нафтова стратегія Ірану: зростання видобутку попри санкції

Іран нарощує видобуток нафти, попри посилення санкцій США та напруженість з Ізраїлем. У 2024 році країна стала другим за обсягами джерелом зростання світової пропозиції після США, переважно орієнтуючись на експорт до Китаю.

Експорт

Постачання іранської нафти досі залишається відносно стабільним, незважаючи на посилення санкцій США та зростання напруги у відносинах з Ізраїлем. Протягом двох останніх років Іран є другим після Сполучених Штатів джерелом приросту світової пропозиції нафти. Загальний обсяг видобутку нафти в країні у 2024 році досяг найвищого рівня з 2017 року, підвищившись на 420 тис. барелів на добу (б/д) у річному вимірі — до 4,7 млн б/д, з яких 1,3 млн б/д припадали на конденсат та скраплені вуглеводневі гази (NGL). Середній обсяг експорту сирої нафти становив 1,6 млн б/д.

Практично весь експорт іранської нафти спрямовується до Китаю, де сировину використовують незалежні нафтопереробні заводи, так звані «чайники». Санкції США в останні місяці стали ще суворішими, охоплюючи майже всі ланки постачання іранської нафти.

Чи є резерв потужностей?

Активне збільшення видобутку залишає Іран із незначним резервом потужностей. Тегеран значною мірою покладається на місцеві компанії для зменшення темпів виснаження родовищ. Починаючи з початку 2023 року, Іран уклав контракти на понад 33 мільярди доларів США з місцевими виконавцями для збільшення видобутку на нафтових і газових родовищах. Додатково країна розвиває власні технології для покращеного вилучення нафти, зокрема великі компресорні установки.

Серед перспективних джерел зростання видобутку — основні родовища Західного Каруна, включаючи Яран і Ядаваран, які здатні забезпечити приріст у межах 1 млн б/д. У березні 2024 року були підписані контракти на розширення потужностей наземних родовищ, що передбачає зростання видобутку з 400 тис. б/д до 620 тис. б/д. Також розглядаються варіанти активізації роботи на менших родовищах, таких як Джофейр і Сепехр.

Хоча видобуток залишається на рівні 2024 року, останнім часом спостерігається зниження попиту з боку китайських покупців. У травні обсяги імпорту сирої нафти з Ірану впали на 30% порівняно із середнім рівнем минулого року. Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми створюють невизначеність щодо подальшого режиму санкцій.

У 2018 році жорстке запровадження санкцій США призвело до зменшення експорту сирої нафти з 2,2 млн б/д до менш ніж 500 тис. б/д. Утім, на цей раз реалізація санкцій виявилася значно складнішою.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA