Нафтова стратегія Ірану: зростання видобутку попри санкції

Обновлено: Июнь 18, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафтова стратегія Ірану: зростання видобутку попри санкції

Іран нарощує видобуток нафти, попри посилення санкцій США та напруженість з Ізраїлем. У 2024 році країна стала другим за обсягами джерелом зростання світової пропозиції після США, переважно орієнтуючись на експорт до Китаю.

Експорт

Постачання іранської нафти досі залишається відносно стабільним, незважаючи на посилення санкцій США та зростання напруги у відносинах з Ізраїлем. Протягом двох останніх років Іран є другим після Сполучених Штатів джерелом приросту світової пропозиції нафти. Загальний обсяг видобутку нафти в країні у 2024 році досяг найвищого рівня з 2017 року, підвищившись на 420 тис. барелів на добу (б/д) у річному вимірі — до 4,7 млн б/д, з яких 1,3 млн б/д припадали на конденсат та скраплені вуглеводневі гази (NGL). Середній обсяг експорту сирої нафти становив 1,6 млн б/д.

Практично весь експорт іранської нафти спрямовується до Китаю, де сировину використовують незалежні нафтопереробні заводи, так звані «чайники». Санкції США в останні місяці стали ще суворішими, охоплюючи майже всі ланки постачання іранської нафти.

Чи є резерв потужностей?

Активне збільшення видобутку залишає Іран із незначним резервом потужностей. Тегеран значною мірою покладається на місцеві компанії для зменшення темпів виснаження родовищ. Починаючи з початку 2023 року, Іран уклав контракти на понад 33 мільярди доларів США з місцевими виконавцями для збільшення видобутку на нафтових і газових родовищах. Додатково країна розвиває власні технології для покращеного вилучення нафти, зокрема великі компресорні установки.

Серед перспективних джерел зростання видобутку — основні родовища Західного Каруна, включаючи Яран і Ядаваран, які здатні забезпечити приріст у межах 1 млн б/д. У березні 2024 року були підписані контракти на розширення потужностей наземних родовищ, що передбачає зростання видобутку з 400 тис. б/д до 620 тис. б/д. Також розглядаються варіанти активізації роботи на менших родовищах, таких як Джофейр і Сепехр.

Хоча видобуток залишається на рівні 2024 року, останнім часом спостерігається зниження попиту з боку китайських покупців. У травні обсяги імпорту сирої нафти з Ірану впали на 30% порівняно із середнім рівнем минулого року. Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми створюють невизначеність щодо подальшого режиму санкцій.

У 2018 році жорстке запровадження санкцій США призвело до зменшення експорту сирої нафти з 2,2 млн б/д до менш ніж 500 тис. б/д. Утім, на цей раз реалізація санкцій виявилася значно складнішою.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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