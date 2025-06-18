ОГЛЯД РИНКУ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО УКРАЇНИ – 18.06.2025
Світові ціни на дизпаливо різко зросли: ICE Gasoil досяг $717/т через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Український ринок реагує стрибком гуртових котирувань до 52 000 грн/т, а роздріб наближається до 56 грн/л. Найвищі ціни фіксуються в південних та східних регіонах. Зростають логістичні витрати, фрахти з Констанци затримуються, постачання з Балтики стає менш вигідним.
У звіті:
- Огляд внутрішнього ринку: ціни, трейдери, спреди та імпорт по країнах
- Огляд зовішнього ринку: котирування, ризики, ситуація з ресурсом по країнах
- Геополітичні та логістичні ризики, які визначають рух ринку
- Прогноз до кінця червня: сценарії ціноутворення, вплив на гуртовий ринок та мережі АЗС
Обсяг — 6 сторінок. Нічого зайвого, лише цифри й факти.
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