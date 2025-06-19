Зростання сланцевого видобутку у США різко сповільнюється — прогноз IEA

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Зростання сланцевого видобутку у США різко сповільнюється — прогноз IEA

IEA прогнозує різке зниження темпів зростання нафтогазового видобутку в США до кінця десятиліття. У 2024 році видобуток рідких вуглеводнів у США, без урахування біопалива, зріс на 720 тис. барелів на добу, а з моменту пандемічного мінімуму 2020 року — на 3,7 млн барелів. У 2025 році очікується приріст на ще 510 тис. барелів на добу, що стане четвертим поспіль рекордним роком. Однак упродовж прогнозного періоду темпи зростання істотно сповільнюються, а обсяги видобутку сирої нафти стабілізуються.

Тиск світових цін на нафту

Нафтогазова індустрія США стикається з низкою обмежень, зокрема зосередженістю на виплатах акціонерам, консолідацією компаній та ускладненням буріння на фоні потенційного зниження цін у середньостроковій перспективі.

Попри це, США залишаються другим за значущістю драйвером зростання глобальної пропозиції після Саудівської Аравії — з додатковими 880 тис. барелів на добу у 2024–2030 роках. Очікується, що загальний видобуток досягне 21,1 млн барелів на добу до кінця прогнозного періоду.

При цьому видобуток сирої нафти зменшиться на 60 тис. барелів до 13,1 млн барелів на добу, тоді як виробництво NGL (рідких фракцій з газопереробних заводів) зросте на 860 тис. до 7,8 млн барелів. Зростання підтримується високим попитом з боку експорту і нафтохімічної промисловості, особливо завдяки газу, що супроводжує видобуток у басейнах Перм і Аппалачі.

Видобуток LTO (легкої сланцевої нафти) у США зросте на 360 тис. барелів до 9,8 млн до 2030 року, тоді як традиційний видобуток на континенті (Lower 48) знизиться на 420 тис. барелів. У федеральному офшорі очікується зростання на 160 тис. барелів до 1,9 млн у 2026 році, з подальшим зниженням до 1,6 млн до кінця десятиліття. Аляска збільшить видобуток на 160 тис. — до 580 тис. барелів.

Темпи зростання скорочуються

Незважаючи на те, що LTO залишається основною рушійною силою нафтової галузі США, темпи зростання різко скорочуються. Сланцева галузь демонструє лише 0,5% середньорічного зростання, майже повністю завдяки родовищу Перм. Перегляд прогнозів пов’язаний зі зниженням цін, що змусило компанії скорочувати активність і прискорювати злиття. За даними Enverus, понад 70% економічно доцільних родовищ у Пермському басейні з ціною нижче $50 за барель перебувають під контролем семи компаній. Понад половину залишкових активів у регіоні Midland контролюють ExxonMobil та Diamondback.

Тиск скорочення запасів DUC

Скорочення запасів DUC в США обмежує зростання сланцевого видобутку. Низькі рівні незавершених свердловин (DUC) знижують буфер операцій у сланцевих басейнах США, попри зростання ефективності буріння в Permian

Додатковим стримуючим фактором для зростання видобутку нафти в США є рекордно низький рівень пробурених, але не завершених свердловин (DUC). За даними Короткострокового прогнозу Управління енергетичної інформації США (EIA STEO), кількість таких свердловин впала на 15% за останні два роки і досягла найнижчого рівня з 2013 року — 5 300 одиниць. Водночас у 2025 році очікується завершення менше 9 000 свердловин. У ключових регіонах видобутку, таких як Bakken, Eagle Ford і Permian, протягом трьох років спостерігається різке зниження DUC. У Permian наразі активна лише третина від довоєнного середнього рівня.

Свердловини з категорії DUC зазвичай запускають протягом двох місяців, тоді як повне буріння нової свердловини займає 9–12 місяців. Перехід до моделі роботи «just-in-time» суттєво зменшує буфер для операційного планування й ускладнює оптимізацію польових робіт. У поєднанні зі скороченням активності це створює перешкоди для зростання в найближчі роки.

Надія на Permian Basin

У той же час, ефективність буріння в Permian Basin зростає: з 2014 року вона зросла майже у 2,5 рази, а з 2019 — більш ніж у 1,5 рази. У IV кварталі 2024 року 285 активних бурових установок у Permian забезпечили обсяги, еквівалентні 480 буровим 5 років тому та 650 — 10 років тому.

Це стало можливим завдяки використанню довших горизонтальних свердловин, інноваційних технологій типу simul-frac, tri-frac і «підковоподібних» свердловин. Водночас витрати на буріння на одну одиницю довжини зростають, а початкові дебіти протягом перших 90 днів (IP90) залишаються здебільшого стабільними.

Незважаючи на уповільнення темпів, видобуток зріджених вуглеводневих газів (NGL) продовжує зростати завдяки збільшенню газо- нафтового співвідношення (GOR) у сланцевих басейнах. За прогнозами, з 2024 по 2030 рік обсяги виробництва NGL у США зростуть на 860 тис. барелів на добу. За даними компанії Enterprise Products, кожен барель нафти в Permian у 2025 році супроводжується на 30% більшим обсягом супутнього газу і NGL порівняно з 2022 роком.

Це частково пояснюється змінами в динаміці резервуарів, новими локаціями буріння — зокрема, в «газовитіших» зонах — та стратегією паралельного освоєння кількох геологічних горизонтів (бенчів). Завдяки цьому стало можливим добування з раніше нерентабельних, але багатших на газ зон.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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