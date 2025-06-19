Перше постачання бензину з Refinery dangote за межі Африки

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Перше постачання бензину з Refinery dangote за межі Африки

Найбільший нафтопереробний завод Африки готується вперше експортувати бензин за межі континенту — на азійський ринок. Це свідчить про зростаючу роль Нігерії в глобальному паливному ланцюгу постачань.

Dangote Refinery — експортер

Найбільший нафтопереробний завод Африки — Dangote Refinery у Нігерії — готується до першого постачання бензину за межі континенту. Як повідомило джерело агентству Reuters, партію буде направлено до Азії вже найближчими днями.

Очікується, що незалежний трейдер Mercuria завантажить 90 000 метричних тонн бензину на вихідних. До цього часу бензин з Dangote Refinery постачався виключно до країн Західної Африки.

«Ми продаємо нашу продукцію тим, хто готовий платити найвищу ціну. Покупець має право доставити продукцію до будь-якої обраної ним країни», — повідомив речник заводу в коментарі Reuters.

НПЗ, який може переробляти до 650 000 барелів нафти на добу, останніми місяцями збільшив закупівлі американської нафти WTI. За словами аналітика Energy Aspects Ренді Хурбуруна, WTI дає вищий вихід реформату та краще підходить для блендування бензину.

Нігерія не залишиться без бензину

Dangote розпочав виробництво пального у 2024 році. У січні минулого року було запущено виробництво дизпального пального та нафти, а у вересні — бензину. Підприємство, побудоване найбагатшою людиною Африки Аліко Данготе, є не лише найбільшим у регіоні, а й одним із наймасштабніших у світі. Воно має потенціал повністю забезпечити попит Нігерії на всі нафтопродукти та створити профіцит для експорту.

Окрім пального, компанія також планує експортувати поліпропілен у межах ексклюзивного партнерства з Vinmar International — глобальним дистриб’ютором нафтохімії. «Ця співпраця відкриває нові можливості для розширення присутності високоякісного поліпропілену, виробленого в нафтохімічному комплексі Dangote у Леккі», — йдеться в заяві Vinmar.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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