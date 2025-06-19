Система енергетики України: баланс, капремонти та безпека — станом на 19 червня

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Система енергетики України: баланс, капремонти та безпека — станом на 19 червня

Огляд поточної ситуації в електросистемі, включно з відновленням після обстрілів, плановими ремонтами та рекомендаціями для споживачів.

Роботи на фінішній лінії: як відбувається відновлення енергосистеми

  • Відновлення енергооб’єктів триває попри постійні атаки, застосовуються всі необхідні заходи для стабільної роботи.
  • Система на балансі, станом на 19 червня обмежень немає, споживання нижче, ніж у аналогічний день 2024‑го.
  • Виконуються планові ремонти перед наступним опалювальним сезоном і піковими літніми навантаженнями.
  • Станція ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі — 13,92 м, цього достатньо для потреб.
  • Збалансована система — результат злагодженої роботи технічних бригад і впровадження нових стандартів стійкості.

Споживачам рекомендують економно використовувати електроенергію у пікові години — вранці і ввечері, щоб мінімізувати навантаження.

  • Основна частина роботи полягає в оперативному ремонті після обстрілів.
  • Згідно з даними Міжнародної енергетичної агенції, від початку повномасштабного вторгнення близько 70 % теплових потужностей було пошкоджено або захоплено.
  • У 2025 році Україна переходить до більш децентралізованої та стійкої моделі постачання — зокрема, завдяки розвитку відновлюваних джерел енергії.
  • ЄБРР у 2025 році виділив понад 1 млрд євро на відновлення критичної інфраструктури в енергетиці України.
  • Впроваджуються заходи для підключення до європейських енергетичних мереж та захисту підстанцій біля АЕС.

Власне комплексний підхід до планових ремонтів, модернізації мереж і введення нових технологій дозволяє українській енергосистемі не лише залишатися на плаву, а й ставати більш стійкою до майбутніх викликів.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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