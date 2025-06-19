Система енергетики України: баланс, капремонти та безпека — станом на 19 червня

Огляд поточної ситуації в електросистемі, включно з відновленням після обстрілів, плановими ремонтами та рекомендаціями для споживачів.
Роботи на фінішній лінії: як відбувається відновлення енергосистеми
- Відновлення енергооб’єктів триває попри постійні атаки, застосовуються всі необхідні заходи для стабільної роботи.
- Система на балансі, станом на 19 червня обмежень немає, споживання нижче, ніж у аналогічний день 2024‑го.
- Виконуються планові ремонти перед наступним опалювальним сезоном і піковими літніми навантаженнями.
- Станція ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі — 13,92 м, цього достатньо для потреб.
- Збалансована система — результат злагодженої роботи технічних бригад і впровадження нових стандартів стійкості.
Споживачам рекомендують економно використовувати електроенергію у пікові години — вранці і ввечері, щоб мінімізувати навантаження.
- Основна частина роботи полягає в оперативному ремонті після обстрілів.
- Згідно з даними Міжнародної енергетичної агенції, від початку повномасштабного вторгнення близько 70 % теплових потужностей було пошкоджено або захоплено.
- У 2025 році Україна переходить до більш децентралізованої та стійкої моделі постачання — зокрема, завдяки розвитку відновлюваних джерел енергії.
- ЄБРР у 2025 році виділив понад 1 млрд євро на відновлення критичної інфраструктури в енергетиці України.
- Впроваджуються заходи для підключення до європейських енергетичних мереж та захисту підстанцій біля АЕС.
Власне комплексний підхід до планових ремонтів, модернізації мереж і введення нових технологій дозволяє українській енергосистемі не лише залишатися на плаву, а й ставати більш стійкою до майбутніх викликів.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- Reuters – EBRD to provide 1 billion euros to Ukraine’s energy sector
- AP – Ukraine has seen success in building clean energy
- Wired – Ukraine Is Decentralizing Energy Production
- Washington Post – Ukraine power plant rebuilds amid ceasefire
Додаткові джерела інформації: