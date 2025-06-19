Геополітична премія додає $10 до ціни Brent — Goldman Sachs попереджає про ризики

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , ,

Геополітична премія додає $10 до ціни Brent — Goldman Sachs попереджає про ризики

Аналітики Goldman Sachs оцінюють геополітичну премію на Brent приблизно у $10 за барель. Попри базовий сценарій у $60, ціна може перевищити $90 у разі серйозного порушення постачання з ірану. Barclays не виключає сценарій зростання вище $100.

Напруга в регіоні підштовхує нафтові котирування

  • Goldman Sachs фіксує геополітичну премію на рівні $10 на Brent через напругу в регіоні Близького Сходу.
  • Brent може перевищити $90 за барель у разі порушення постачання іранської нафти, обсяг якої перевищує 2 млн барелів щоденно.
  • Barclays попереджає: якщо конфлікт загостриться, ціна на нафту може піднятись до $100.
  • Нафтопостачання через Баб-ель-Мандеб перебуває під загрозою через атаки хуситів на торговельні судна.
  • Президент США Дональд Трамп не виключає військове втручання:

    «Я можу це зробити. А можу й ні. Ніхто не знає, що я вирішу робити», — прокоментував Трамп.

  • Ціни Brent тимчасово опустилися до $76.56, а WTI — до $75.22, однак ринок чекає подальшої ясності щодо позиції США.
  • Усереднений базовий прогноз Goldman Sachs — $60 за барель у IV кварталі 2025 року без збоїв у постачанні. Такий сценарій стає все менш імовірним.

Можливі наслідки для глобального ринку

  • Зростання цін на нафту може вплинути на глобальну інфляцію та вартість транспорту і сировини.
  • Трейдери реагують з обережністю, готуючись до можливих стрибків цін у разі будь-якого конфлікту.
  • Потенційне блокування логістичних маршрутів у Перській затоці та Червоному морі може вплинути на глобальні поставки енергоносіїв.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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