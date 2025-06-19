Геополітична премія додає $10 до ціни Brent — Goldman Sachs попереджає про ризики

Аналітики Goldman Sachs оцінюють геополітичну премію на Brent приблизно у $10 за барель. Попри базовий сценарій у $60, ціна може перевищити $90 у разі серйозного порушення постачання з ірану. Barclays не виключає сценарій зростання вище $100.
Напруга в регіоні підштовхує нафтові котирування
- Goldman Sachs фіксує геополітичну премію на рівні $10 на Brent через напругу в регіоні Близького Сходу.
- Brent може перевищити $90 за барель у разі порушення постачання іранської нафти, обсяг якої перевищує 2 млн барелів щоденно.
- Barclays попереджає: якщо конфлікт загостриться, ціна на нафту може піднятись до $100.
- Нафтопостачання через Баб-ель-Мандеб перебуває під загрозою через атаки хуситів на торговельні судна.
- Президент США Дональд Трамп не виключає військове втручання:
«Я можу це зробити. А можу й ні. Ніхто не знає, що я вирішу робити», — прокоментував Трамп.
- Ціни Brent тимчасово опустилися до $76.56, а WTI — до $75.22, однак ринок чекає подальшої ясності щодо позиції США.
- Усереднений базовий прогноз Goldman Sachs — $60 за барель у IV кварталі 2025 року без збоїв у постачанні. Такий сценарій стає все менш імовірним.
Можливі наслідки для глобального ринку
- Зростання цін на нафту може вплинути на глобальну інфляцію та вартість транспорту і сировини.
- Трейдери реагують з обережністю, готуючись до можливих стрибків цін у разі будь-якого конфлікту.
- Потенційне блокування логістичних маршрутів у Перській затоці та Червоному морі може вплинути на глобальні поставки енергоносіїв.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- oilprice.com
- Reuters – Goldman Sachs: геополітичний ризик додає $10 до Brent
- Reuters – реакція ринку на ймовірне втручання США
- Reuters – інвестори побоюються потрясінь у разі конфлікту
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