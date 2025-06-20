Саудівська Аравія очолює ініціативу скорочення використання нафти для виробництва електроенергії

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Саудівська Аравія очолює ініціативу скорочення використання нафти для виробництва електроенергії

Близький Схід є основним регіоном світу, де електроенергія традиційно виробляється шляхом спалювання нафтопродуктів. Проте в останні роки розгорнуто активні зусилля щодо збільшення постачання природного газу, що дозволить суттєво знизити споживання нафти в енергетиці протягом прогнозованого періоду.

Використання нафти

Очікується, що використання сирої нафти, мазуту та газойлю у виробництві електроенергії скоротиться на дві третини до кінця десятиліття. У 2024 році обсяг споживання нафти в енергетиці в регіоні оцінювався майже у 1,7 млн барелів на добу, з яких 670 тис. — мазут, 710 тис. — сира нафта і 280 тис. — газойль. Якщо заявлені проєкти буде реалізовано, то до 2030 року цей показник зменшиться на 1,1 млн барелів на добу — до 540 тис., завдяки запуску нових газових та відновлюваних об’єктів. При цьому на частку Саудівської Аравії припаде близько 1 млн барелів цього скорочення.

Відновлювана генерація

Рідкі вуглеводні досі відіграють важливу роль у країнах регіону — особливо в Саудівській Аравії, Іраку, Кувейті та Ірані — для покриття пікових навантажень або забезпечення базового навантаження у районах з обмеженим доступом до газу. Однак розвиток використання недозадіяних газових ресурсів та ВДЕ в Саудівській Аравії й Іраку сприятиме зменшенню цієї залежності. Це також матиме позитивний вплив на якість повітря, економіку та дозволить звільнити нафту для експорту.

Найамбітніші плани реалізує Саудівська Аравія, яка активно інвестує у газову та відновлювану генерацію з метою задоволення зростаючого попиту на електроенергію та повного припинення спалювання нафти на електростанціях. Програма «Liquid Displacement Programme» передбачає заміщення близько 1 млн барелів нафти на добу, що споживається в енергетиці, опрісненні води та сільському господарстві, природним газом, ВДЕ та електрифікацією до 2030 року.

Нові газові електростанції

Поточний прогрес включає введення в експлуатацію або будівництво нових газових електростанцій. За останніми даними, у 2024 році споживання сирої нафти та мазуту в Саудівській Аравії залишалося на рівні 2023 року, попри зростання показника охолоджувальних градусо-днів (CDD) на 6% через аномально спекотне літо. Проте основний ефект від інвестицій очікується в останні роки цього десятиліття.

В Іраку система електропостачання перебуває під тиском, і навіть імпорт електроенергії та газу з сусідніх країн не дозволяє уникнути масштабного спалювання сирої нафти та мазуту. Країна планує поліпшити ситуацію завдяки більш ефективному використанню власного газу та інвестиціям у сонячну енергетику. Зокрема, проєкт GGIP у співпраці з TotalEnergies дозволить відбирати газ із нафтового родовища Ратауї, який наразі факелується. Такі проєкти, за прогнозами, зменшать споживання нафти в Іраку на близько 100 тис. барелів на добу у 2024–2030 роках.

Температурні коливання — головний драйвер споживання

Попит на електроенергію та, відповідно, виробництво з використанням нафти значно зросли у 2024 році через аномальну спеку. Системи кондиціонування повітря є основним чинником пікового споживання енергії, тож періоди високих температур і підвищення CDD напряму пов’язані з різким зростанням споживання нафти. Екстремальні погодні умови мали помітний вплив на регіональний та глобальний попит у 2024 році, і ймовірно, що температурні коливання продовжуватимуть викликати нерівномірне навантаження на Близькому Сході в середньостроковій перспективі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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