Конфлікт на Близькому Сході прискорює зростання цін на дизель в Європі

Гонитва світових цін на дизель прискорилася після ескалації конфлікту між ізраїлем та іраном, що суттєво обтяжує європейських споживачів, одночасно відкриваючи можливості для прибутків європейських нафтопереробників.
Ціни на дизель у світі зросли на 15 % із 12 червня, перевищуючи зростання Brent приблизно на 10 % – до понад $76/барель. Європейські нафтопереробні маржі зросли понад 30 % – до максимуму за 14 місяців, завдяки тому, що зростання цін на дизель випередив сировинні витрати . Майже 17 % світового дизелю у 2024 році експортувався з Близького Сходу (~831 000 барелів/добу), і близько 1,2 млн б/д імпортується Європою – що становить близько 20 % її .
Попри зростання світового попиту та низькі запаси у Європі й США, саме геополітична напруга спричинила стрімке подорожчання дизелю. Конфлікт на Близькому Сході створює довгострокові ризики – порушення поставок через Ормузьку протоку можуть ще більше підірвати ринок дизелю. У 2022 році імпорт російського дизелю в ЄС впав з 40 % до менше ніж 1 %, але частина поставок (через Туреччину та Індію) все ще походить із російської сировини. ЄС працює над новим обмеженням на імпорт таких продуктів, що може додатково ускладнити ринок.