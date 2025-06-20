Конфлікт на Близькому Сході прискорює зростання цін на дизель в Європі

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , ,

Конфлікт на Близькому Сході прискорює зростання цін на дизель в Європі

Гонитва світових цін на дизель прискорилася після ескалації конфлікту між ізраїлем та іраном, що суттєво обтяжує європейських споживачів, одночасно відкриваючи можливості для прибутків європейських нафтопереробників.

Ціни на дизель у світі зросли на 15 % із 12 червня, перевищуючи зростання Brent приблизно на 10 % – до понад $76/барель. Європейські нафтопереробні маржі зросли понад 30 % – до максимуму за 14 місяців, завдяки тому, що зростання цін на дизель випередив сировинні витрати . Майже 17 % світового дизелю у 2024 році експортувався з Близького Сходу (~831 000 барелів/добу), і близько 1,2 млн б/д імпортується Європою – що становить близько 20 % її .

Попри зростання світового попиту та низькі запаси у Європі й США, саме геополітична напруга спричинила стрімке подорожчання дизелю. Конфлікт на Близькому Сході створює довгострокові ризики – порушення поставок через Ормузьку протоку можуть ще більше підірвати ринок дизелю. У 2022 році імпорт російського дизелю в ЄС впав з 40 % до менше ніж 1 %, але частина поставок (через Туреччину та Індію) все ще походить із російської сировини. ЄС працює над новим обмеженням на імпорт таких продуктів, що може додатково ускладнити ринок.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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