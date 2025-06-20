Зростання потужностей видобутку нафти до 2030 року очолюють США та Саудівська Аравія завдяки NGL — прогноз EIA

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Зростання потужностей видобутку нафти до 2030 року очолюють США та Саудівська Аравія завдяки NGL — прогноз EIA

Світова потужність з видобутку нафти прогнозовано зросте на 5,1 млн барелів на добу (мб/д) — до 114,7 мб/д до 2030 року. Основне зростання забезпечать зріджені вуглеводневі гази (NGL) та інші не-сирі рідини, при цьому провідну роль відіграватимуть США та Саудівська Аравія. Така стратегічна зміна зумовлена зростаючим глобальним попитом на нафтохімічну сировину і розвитком газових родовищ із високим вмістом рідини.

Non ОПЕК+

Країни поза межами ОПЕК+ забезпечать приблизно дві третини глобального приросту, збільшивши потужності на 3,1 мб/д. Частка ОПЕК+ зросте майже на 2 мб/д у період з 2024 по 2030 рік. Лідером серед країн поза ОПЕК+ залишаються США, незважаючи на згортання сланцевого буріння через нижчі ціни. У складі ОПЕК+ основним рушієм виступає Саудівська Аравія, яка нарощує потужності майже виключно за рахунок NGL. Разом ці дві країни забезпечать 40% глобального зростання потужностей.

Загальний прогноз зміни потужностей (2025–2030):

  • Зростання поставок не-сирих рідин — на 3,1 мб/д до 2030 року, з них NGL становитимуть 2,3 мб/д.
  • Збільшення видобутку природного газу на Близькому Сході підвищить пропозицію NGL в регіоні на 1,4 мб/д.
  • У США, попри скорочення витрат на LTO, зростання NGL досягне 860 тис. барелів на добу (кб/д).
  • Біопаливо зросте приблизно на 680 кб/д — за участі Бразилії, Індії та Індонезії.
  • Неконвенційний видобуток і покращення переробки дадуть ще 200 кб/д.

Нафти й конденсати

Натомість світова потужність з видобутку сирої нафти й конденсатів зростає переважно у першій половині прогнозного періоду завдяки регіонам поза ОПЕК+, особливо в Америці. Загальний приріст у цьому сегменті становитиме 1,2 мб/д до 2030 року, незважаючи на скорочення нових проектів після 2027 року. ОПЕК+ нарощує нетто-потужність сирої нафти (без конденсатів) на 820 кб/д — за рахунок приростів в ОАЕ та Іраку, які частково компенсуються падінням у Мексиці.

Загальне зростання потужностей до 2030 року удвічі перевищить очікуване збільшення попиту (2,5 мб/д). Враховуючи поточну траєкторію постачання ОПЕК+, затверджену на зустрічі у травні 2025 року, очікується, що до 2030 року запасна потужність ОПЕК+ (без Ірану, Венесуели та росії) сягне 6,5 мб/д. Це призведе до ймовірного накопичення запасів на рівні майже 2 мб/д наприкінці прогнозного періоду. Саудівська Аравія наразі утримує близько половини цієї запасної потужності й планує зберегти її обсяг сталим до 2030 року.

Примітки: Прогноз передбачає збереження санкцій щодо Ірану, росії та Венесуели. Обсяг NGL у складі ОПЕК+ включає конденсати. До сирої нафти також включені обсяги від переробки та нетрадиційні джерела. 

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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