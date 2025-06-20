Сповільнення розвитку FPSO у Латинській Америці

Обсяги видобутку нафти в регіоні зростатимуть до 2029 року, однак затримки запуску FPSO* і скорочення витрат на обслуговування можуть стримати перспективи Бразилії

Обсяг нафтовидобутку

Загальний обсяг нафтовидобутку в Латинській Америці поза межами ОПЕК+ зросте на 1,2 млн бар./добу – до 7,6 млн бар./добу у 2030 році після пікового значення у 7,8 млн бар./добу у 2029 році. Основними драйверами залишаються бразильські офшорні родовища в передсольовій зоні, блок Stabroek у Гаяні та басейн Неукен в Аргентині. Ці джерела перекриватимуть падіння видобутку на зрілих родовищах. Додаткові обсяги можливі, якщо буде схвалено нові проєкти в Гаяні та передсольовій зоні Бразилії. У перспективі також розглядаються нові фронтірні площі — Екваторіальний шельф Бразилії та Північний басейн Аргентини.

Очікується, що видобуток у Бразилії зросте на 640 тис. бар./добу у 2024–2028 роках і досягне 4,1 млн бар./добу, однак без запуску нових проєктів обсяг скоротиться до 3,8 млн бар./добу у 2030 році. Основна частина зростання припаде на родовища Petrobras, а також активність TotalEnergies, Shell, Equinor, CNOOC і CNPC. Провідну роль відіграватиме басейн Сантус, який забезпечує 70% поточного видобутку нафти у країні.

Що заважає

Втім, затримки з проєктами, операційні труднощі та скорочення витрат на обслуговування ставлять під ризик очікуване зростання. Торік виробництво на 300 тис. бар./добу постраждало через страйки й технічні проблеми. Оновлений стратегічний план Petrobras відклав запуск шести FPSO, а зменшення витрат на техобслуговування через падіння цін на нафту призвело до зниження прогнозу на 2030 рік на 500 тис. бар./добу (у порівнянні з оцінками IEA у 2024 році).

Разом з тим, «завод FPSO» у Бразилії залишається амбітним. На родовищах Mero та Búzios до 2028 року заплановано введення 15 FPSO, з яких дев’ять вже в роботі. Petrobras планує запустити ще вісім FPSO до 2030 року, включаючи п’ять на Búzios. Загальна потужність 11 FPSO Búzios перевищить 2 млн бар./добу. Із проєктів на стадії передінвестиційних рішень (pre-FID) до 2030 року можуть бути реалізовані лише Bacalhau Phase 2 (100 тис. бар./добу, Equinor) та модернізація BRC/CRT (100 тис. бар./добу, Petrobras).

Гаяна продовжує відкриття на Stabroek Block, що розробляється консорціумом на чолі з ExxonMobil. Запаси становлять майже 12 млрд бар. нафтового еквівалента. Сьома фаза проєкту має бути схвалена до кінця 2025 року, восьма – у 2027 році. За поточними планами, обсяги видобутку подвояться: з 600 тис. бар./добу у 2024 до 1,2 млн бар./добу у 2029 році.

Суринам отримає перші офшорні барелі з блоку 58, який нещодавно схвалили TotalEnergies і APA Corporation. Розташований поруч з гаянським Stabroek Block, FPSO потужністю 220 тис. бар./добу має запуститися у 2028 році. Це дозволить збільшити видобуток країни з 20 тис. бар./добу у 2025 році до 220 тис. бар./добу до кінця десятиліття. Ще три блоки виглядають перспективно, однак потенційний видобуток можливий лише в другій половині 2030-х років.

* FPSO (Плавуча установка для видобутку, зберігання та відвантаження нафти) — це плавуча платформа, яка використовується для видобутку, переробки, зберігання та відвантаження нафти і газу з морських родовищ, особливо у віддалених районах, де немає можливості прокладати трубопроводи. Вона поєднує в собі функції бурової платформи, заводу з переробки та сховища.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA