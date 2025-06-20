Попит на нафту в Європі: слабке зростання попри сезонні чинники — прогноз OPEC

У березні 2025 року попит на нафту в регіоні країн OECD Європи знизився на 52 тис. барелів на добу у річному вимірі, тоді як у лютому спостерігалося зростання на 262 тис. барелів.

Нафтовий ринок Європи демонструє змішані сигнали: зростання попиту на бензин та реактивне пальне компенсується падінням попиту на важкі фракції та нафтохімію.

Основне падіння зафіксоване у Великій Британії та Італії, що перекрило позитивну динаміку в Німеччині, Франції та Іспанії.

Значне скорочення споживання в категорії «інші продукти» (до яких належать бітум, мастильні матеріали та нафтовий кокс) склало 231 тис. б/д, що є посиленням тренду зниження (у лютому падіння становило 155 тис. б/д). Попит на мазут знизився на 44 тис. б/д, дизельне пальне залишилося на рівні минулого року.

У сегменті нафтохімії попит на LPG/NGL зріс на 32 тис. б/д, тоді як нафтовий бензин (нафта нафтового походження, naphtha) знизився на 3 тис. б/д. Транспортні палива показали зростання: бензин +111 тис. б/д, авіаційне пальне (jet/kerosene) +83 тис. б/д.

Короткостроковий прогноз

Економічна активність в Європі продовжує поступово відновлюватися: інфляція в квітні залишалася стабільною на рівні 2,2%, реальні доходи зростають, безробіття стабільне. Індекс ділової активності у промисловості (PMI) виріс до 49,0, що свідчить про сповільнення падіння.

У III кварталі 2025 року попит на нафту в регіоні очікується зі зростанням на 13 тис. б/д у річному обчисленні, що є покращенням після зниження на 78 тис. б/д у II кварталі. Сезонне зростання попиту на бензин і реактивне пальне пояснюється активним туризмом і невисокими темпами проникнення електромобілів.

За рік очікується, що реактивне пальне стане лідером зростання серед продуктів (+70 тис. б/д), бензин збільшиться на 50 тис. б/д. Водночас попит на LPG/етан і нафту нафтового походження (naphtha) може знизитись через слабкий сегмент нафтохімії. Мазут, дизель і «інші продукти» продовжать падати різними темпами.

Ризики для ринку

Невизначеність зберігається у сфері міжнародної торгівлі: тримісячне призупинення мит у 20% між США та ЄС закінчується в липні. Хоча Євросоюз демонструє відкритість до перемовин, перспективи досягнення угоди залишаються під питанням. Сигналом до пом’якшення конфлікту є зняття європейських контрмит і звільнення Британії від 50% тарифів на сталь та алюміній.

Окремий ризик – введення нових екологічних регламентів у Середземному морі (ECA), які почнуть діяти з травня 2025 року. Це може знизити попит на низькосірчисті мазути.

Середньостроковий прогноз

На 2025 рік загальний попит на нафту в країнах OECD Європи прогнозується на рівні 13,5 млн барелів на добу (+4 тис. б/д порівняно з 2024 роком). У 2026 році очікується незначне зростання ще на 11 тис. б/д, залишаючи середній попит на рівні 13,5 млн б/д.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC