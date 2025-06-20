Чому прогнозисти не сходяться у даті піку попиту на нафту

Попит на нафту виявляє більшу стійкість, ніж прогнозували, і виглядає, що він не обвалиться після досягнення піку, а стабілізується. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) у своїх червневих звітах «Oil Market Report» та «Oil 2025» вказало, що замість різкого падіння шанс на “плато” значно вищий — залежно від політичних рішень і ринкових тенденцій.

Чому все ще сперечаються про дату піку?

Прогнози різняться: Китайські енергетичні гіганти Sinopec і CNPC вважають, що пік настане до 2030 року, тоді як OPEC не бачить його найближчим часом.

Китайські енергетичні гіганти Sinopec і CNPC вважають, що пік настане до 2030 року, тоді як OPEC не бачить його найближчим часом. Політика і ринки мінливі: Ініціативи щодо електромобілів (EV) та відновлюваної енергії є рушієм, але залежні від підйому вартості EV та їхньої доступності.

Бар’єри для зростання EV

Shell провела опитування, яке засвідчило: власники EV почуваються комфортніше, а потенційні покупці стримуються через вартість. Як зазначив Shell Mobility VP Девід Банч:

«В той час як нинішні водії EV впевнені, відносно висока вартість електромобіля, вкупі з економічним тиском, ускладнює рішення для нових споживачів.»

Навіть у Китаї, де діють масштабні субсидії, конкуренція така жорстка, що не підтримуватиметься без злиттів та консолідаці.

Корпоративна стратегія і слабкі сторони EV

Автоіндустрія демонструє корекцію: GM інвестує $4 млрд в ICE-виробництво, а Volvo зазнає падіння продажів EV, що вказує на “тренувальні болі” у переході. Це не відкат, а перевірка реалістичності EV-моделей.

Політика Європи — драйвер чи перешкода?

ЄС і Велика Британія активно обмежують власне нафтове виробництво, спрямовані на імпорт і чисту енергію. Обговорюють заборону продуктів із російської нафти при тому, що сама ЄС купує нафту з Азії, наслідком чого може стати неочікуване зростання імпорту з Китаю та Індії. Попри агресивну кліматичну політику, ІЕА залишається впевненим у падінні попиту, хоч реальність іноді порушує сценарії планувальників.

Геополітична чутливість

Незважаючи на інфляцію та торгові обмеження, попит на нафту залишається стабільним. Наприклад, після удара Ізраїлю по Ірану ціни на нафту миттєво зросли — відображення високої залежності від сировини.

Прогноз ІЕА: плато замість провалу

IEA очікує, що світовий попит на нафту зростатиме до ~105,5–105,6 млн б/д до 2029 року, потім почне незначно спадати. Водночас виробничі потужності виростуть до ~114,7 млн б/д до 2030 року, створивши надлишкову пропозицію — як постійні, так і потенційні через геополітику.

Висновок

Найближче десятиліття попит на нафту стабілізується на високому рівні, але дати “піку” залежатимуть від численних факторів: темпів переходу на EV, економічної ситуації й політичної волі урядів. Перехід на EV триває, але він не прямолінійний — перед нами черга «плато», а не обрив. Прогнози коливаються між 2027–2030 роками, з особливою увагою до того, як швидко EV замінить ICE в ключових ринках.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com