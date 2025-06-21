Єгипет збільшує імпорт дизелю на тлі дефіциту газу з Ізраїлю

На тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, Єгипет змушений компенсувати втрати газопостачання з Ізраїлю масованим імпортом дизельного пального. Це створює додатковий тиск на середземноморський ринок дизелю, що вже перебуває у стані структурного дефіциту.
Імпорт, обсяги та джерела постачання
- Обсяг постачання дизельного пального до Єгипту у червні 2025 р. оцінюється Vortexa на рівні 354 тис. барелів на добу, тоді як Kpler подає меншу цифру — 275 тис. б/д.
- У 2024 році середній імпорт становив лише 217 тис. б/д.
- Понад 60% нинішніх постачань припадає на саудівські порти Янбу та Джизан.
Причини різкого зростання попиту
- Ізраїль 13 червня 2025 р. припинив експорт газу до Єгипту та Йорданії після зупинки родовищ Левіафан і Каріш через удар Ірану.
- Єгипет терміново наказав промисловим підприємствам обмежити споживання газу та перейти на дизельне паливо.
- Сезон кондиціювання влітку потребує стабільного виробництва електроенергії, що підсилює попит на дизель.
Наслідки для регіонального ринку
- Європейський ринок дизелю переживає дефіцит з квітня через скорочення постачання з Перської затоки, Індії та США.
- Введення нової зони контролю за викидами IMO (0,1% сірки) в Середземному морі з травня скоротило обсяг газойлю, придатного для дорожнього використання.
- Потенційне використання Єгиптом мазуту може ще більше посилити дефіцит морського дизелю (MGO).
- Додатковий тиск спричиняє зупинка нафтопереробного заводу в Хайфі (197 тис. б/д) та часткова зупинка Ashdod після ракетних ударів 16 червня.
«Поновлення постачань природного газу з Ізраїлю можливе лише після рішення військового керівництва», — заявив міністр енергетики Ізраїлю 18 червня
Потенційне зниження напруги
- Єгипет готується до введення двох додаткових плавучих терміналів FSRU до кінця червня, що дозволить частково замістити імпортований ізраїльський газ ЗПГ.
- Також розглядається можливість імпорту до 60 партій ЗПГ на короткостроковому ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters (19.06.2025), Reuters (18.06.2025)
Додаткові джерела інформації: Argus Media