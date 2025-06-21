Єгипет збільшує імпорт дизелю на тлі дефіциту газу з Ізраїлю

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Єгипет збільшує імпорт дизелю на тлі дефіциту газу з Ізраїлю

На тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, Єгипет змушений компенсувати втрати газопостачання з Ізраїлю масованим імпортом дизельного пального. Це створює додатковий тиск на середземноморський ринок дизелю, що вже перебуває у стані структурного дефіциту.

Імпорт, обсяги та джерела постачання

  • Обсяг постачання дизельного пального до Єгипту у червні 2025 р. оцінюється Vortexa на рівні 354 тис. барелів на добу, тоді як Kpler подає меншу цифру — 275 тис. б/д.
  • У 2024 році середній імпорт становив лише 217 тис. б/д.
  • Понад 60% нинішніх постачань припадає на саудівські порти Янбу та Джизан.

Причини різкого зростання попиту

  • Ізраїль 13 червня 2025 р. припинив експорт газу до Єгипту та Йорданії після зупинки родовищ Левіафан і Каріш через удар Ірану.
  • Єгипет терміново наказав промисловим підприємствам обмежити споживання газу та перейти на дизельне паливо.
  • Сезон кондиціювання влітку потребує стабільного виробництва електроенергії, що підсилює попит на дизель.

Наслідки для регіонального ринку

  • Європейський ринок дизелю переживає дефіцит з квітня через скорочення постачання з Перської затоки, Індії та США.
  • Введення нової зони контролю за викидами IMO (0,1% сірки) в Середземному морі з травня скоротило обсяг газойлю, придатного для дорожнього використання.
  • Потенційне використання Єгиптом мазуту може ще більше посилити дефіцит морського дизелю (MGO).
  • Додатковий тиск спричиняє зупинка нафтопереробного заводу в Хайфі (197 тис. б/д) та часткова зупинка Ashdod після ракетних ударів 16 червня.

«Поновлення постачань природного газу з Ізраїлю можливе лише після рішення військового керівництва», — заявив міністр енергетики Ізраїлю 18 червня

Потенційне зниження напруги

  • Єгипет готується до введення двох додаткових плавучих терміналів FSRU до кінця червня, що дозволить частково замістити імпортований ізраїльський газ ЗПГ.
  • Також розглядається можливість імпорту до 60 партій ЗПГ на короткостроковому ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters (19.06.2025), Reuters (18.06.2025)

Додаткові джерела інформації: Argus Media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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