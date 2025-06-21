Змішування зеленого водню з промисловим сірим може активізувати попит без значних витрат — дослідження RMI

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: ,

Змішування зеленого водню з промисловим сірим може активізувати попит без значних витрат — дослідження RMI

Згідно з оцінкою дослідників RMI, введення у промислове споживання лише 10 % зеленого водню поряд із сірим може додатково створити попит на 400 000 т/рік, не потребуючи суттєвих інвестицій.

Переваги змішування зеленого з сірим воднем

  • 10 % змішування зеленого H₂ у нафтопереробних процесах Індії підвищить попит на 400 000 тонн/рік :contentReference[oaicite:0]{index=0};
  • Не потрібно будувати нову інфраструктуру — перевага в адаптації наявних мереж;
  • Значне скорочення викидів CO₂ за відносно малих витрат.

Підхід ґрунтується на аналізі RMI та прорахунках щодо Індії, однак має потенціал масштабування в інші регіони з подібною базовою інфраструктурою.

Сьогодні більшість водню виробляється із викопного палива як «сірий» водень, з високими викидами. Зелений водень, зроблений з електролізу води за допомогою відновлюваної електроенергії, є значно чистішим, проте поки дорожчим. Поступове зростання ціни зеленого водню та потенційне зниження вартості до паритету зі сірим до 2030‑го — очікувано.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Hydrogen Insight (20 червня 2025)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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