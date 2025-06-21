Змішування зеленого водню з промисловим сірим може активізувати попит без значних витрат — дослідження RMI

Згідно з оцінкою дослідників RMI, введення у промислове споживання лише 10 % зеленого водню поряд із сірим може додатково створити попит на 400 000 т/рік, не потребуючи суттєвих інвестицій.
Переваги змішування зеленого з сірим воднем
- 10 % змішування зеленого H₂ у нафтопереробних процесах Індії підвищить попит на 400 000 тонн/рік :contentReference[oaicite:0]{index=0};
- Не потрібно будувати нову інфраструктуру — перевага в адаптації наявних мереж;
- Значне скорочення викидів CO₂ за відносно малих витрат.
Підхід ґрунтується на аналізі RMI та прорахунках щодо Індії, однак має потенціал масштабування в інші регіони з подібною базовою інфраструктурою.
Сьогодні більшість водню виробляється із викопного палива як «сірий» водень, з високими викидами. Зелений водень, зроблений з електролізу води за допомогою відновлюваної електроенергії, є значно чистішим, проте поки дорожчим. Поступове зростання ціни зеленого водню та потенційне зниження вартості до паритету зі сірим до 2030‑го — очікувано.