Змішування зеленого водню з промисловим сірим може активізувати попит без значних витрат — дослідження RMI

Згідно з оцінкою дослідників RMI, введення у промислове споживання лише 10 % зеленого водню поряд із сірим може додатково створити попит на 400 000 т/рік, не потребуючи суттєвих інвестицій.

Переваги змішування зеленого з сірим воднем

10 % змішування зеленого H₂ у нафтопереробних процесах Індії підвищить попит на 400 000 тонн/рік :contentReference[oaicite:0]{index=0};

зеленого H₂ у нафтопереробних процесах Індії підвищить попит на 400 000 тонн/рік :contentReference[oaicite:0]{index=0}; Не потрібно будувати нову інфраструктуру — перевага в адаптації наявних мереж;

Значне скорочення викидів CO₂ за відносно малих витрат.

Підхід ґрунтується на аналізі RMI та прорахунках щодо Індії, однак має потенціал масштабування в інші регіони з подібною базовою інфраструктурою.

Сьогодні більшість водню виробляється із викопного палива як «сірий» водень, з високими викидами. Зелений водень, зроблений з електролізу води за допомогою відновлюваної електроенергії, є значно чистішим, проте поки дорожчим. Поступове зростання ціни зеленого водню та потенційне зниження вартості до паритету зі сірим до 2030‑го — очікувано.