Комітет фінансів Сенату США підтримав вилучення податкового кредиту 45V на чистий водень

Сенат США через впливовий Комітет з фінансів оновлює бюджетний законопроєкт, вилучивши податкову підтримку для виробництва чистого водню, скорочуючи термін дії кридитування до кінця 2025 року.
Законопроєкт «One Big, Beautiful Bill» від Республіканців переносить датою завершення дії кредиту 45V з 1 січня 2033 на 1 січня 2026 року, тобто лише проєкти, що розпочнуть будівництво до кінця 2025 року, зможуть скористатися підтримкою. Розробники чистого водню потребують від 4 до 6 років для початку будівництва. Наприклад, проєкт HIF Global у Техасі потребує часу до кінця 2027 року — він під загрозою зриву. Сенатський комітет вирішив залишити в тексті законопроєкту положення про вилучення 45V — про це повідомляють Hydrogen Insight і H2 View.
Реакція галузі
- Сім регіональних хабів США з виробництва водню оприлюднили лист, в якому закликають Сенат зберегти 45V, називаючи його «суттєвим для успіху хабів і енергетичного майбутнього країни».
- Американський інститут нафти (API) та Федерація виробників чистого водню (FCHEA) попереджають, що відкликання кредиту спричинить вихід інвестицій у інші регіони — зокрема Європу й Китай.
- Аналітики вказують на можливий спад інвестиційної активності у секторі чистого водню, що може призвести до втрати робочих місць та послаблення глобальної конкурентоздатності США.
«Понад половина запланованих чистих водневих проєктів не зможуть почати будівництво до кінця 2025 року, — і в більшості випадків — вже занадто пізно» — заявила галузева спільнота.
У зв’язку з цим висока ймовірність зриву технологічних проєктів, адже строк користування кредитом звужено до кінця 2025 року. Зростання інвестиційного ризику у секторі, що охоплює виробництво зеленого і синього водню. Зміщення капіталовкладень у більш стабільні юрисдикції — ЄС та Азія стають привабливішими.
Проте, Сенат ще має голосувати за бюджетний законопроєкт у цілому. Галузеві асоціації та хаби готують додаткові звернення до законодавців, щоб зберегти кредит. Якщо закон остаточно затвердять у поточній редакції — виклики для чистого водню стануть критичними вже починаючи із 2026 року.