Комітет фінансів Сенату США підтримав вилучення податкового кредиту 45V на чистий водень

Обновлено: Июнь 22, 2025. Тэги: , , , , , ,

Комітет фінансів Сенату США підтримав вилучення податкового кредиту 45V на чистий водень

Сенат США через впливовий Комітет з фінансів оновлює бюджетний законопроєкт, вилучивши податкову підтримку для виробництва чистого водню, скорочуючи термін дії кридитування до кінця 2025 року.

Законопроєкт «One Big, Beautiful Bill» від Республіканців переносить датою завершення дії кредиту 45V з 1 січня 2033 на 1 січня 2026 року, тобто лише проєкти, що розпочнуть будівництво до кінця 2025 року, зможуть скористатися підтримкою. Розробники чистого водню потребують від 4 до 6 років для початку будівництва. Наприклад, проєкт HIF Global у Техасі потребує часу до кінця 2027 року — він під загрозою зриву. Сенатський комітет вирішив залишити в тексті законопроєкту положення про вилучення 45V — про це повідомляють Hydrogen Insight і H2 View.

Реакція галузі

  • Сім регіональних хабів США з виробництва водню оприлюднили лист, в якому закликають Сенат зберегти 45V, називаючи його «суттєвим для успіху хабів і енергетичного майбутнього країни».
  • Американський інститут нафти (API) та Федерація виробників чистого водню (FCHEA) попереджають, що відкликання кредиту спричинить вихід інвестицій у інші регіони — зокрема Європу й Китай.
  • Аналітики вказують на можливий спад інвестиційної активності у секторі чистого водню, що може призвести до втрати робочих місць та послаблення глобальної конкурентоздатності США.

«Понад половина запланованих чистих водневих проєктів не зможуть почати будівництво до кінця 2025 року, — і в більшості випадків — вже занадто пізно» — заявила галузева спільнота.

У зв’язку з цим висока ймовірність зриву технологічних проєктів, адже строк користування кредитом звужено до кінця 2025 року. Зростання інвестиційного ризику у секторі, що охоплює виробництво зеленого і синього водню. Зміщення капіталовкладень у більш стабільні юрисдикції — ЄС та Азія стають привабливішими.

Проте, Сенат ще має голосувати за бюджетний законопроєкт у цілому. Галузеві асоціації та хаби готують додаткові звернення до законодавців, щоб зберегти кредит. Якщо закон остаточно затвердять у поточній редакції — виклики для чистого водню стануть критичними вже починаючи із 2026 року.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Hydrogen Insight, H2 View

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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