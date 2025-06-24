Загострення в Ормузькій протоці: наслідки для енергетики та глобального ринку

У новій статті «Термінала» ми досліджуємо, як поточні перемовини між Іраном та Ізраїлем загострюють ситуацію в Ормузькій протоці та впливають на світові нафтові ринки.
Чому це стає критичним
- Стратегічний вузол: Ормузька протока — головний морський маршрут для приблизно 20 млн барелів нафти щодня, що становить близько 20% світового споживання нафтопродуктів.
- Погрози Ірану: Іран знову погрожує перекриттям Ормузької протоки — за умов ескалації конфлікту це може спричинити різке подорожчання енергоносіїв у світі.
- Глобальний ринок реагує: лише за кілька днів у червні ф’ючерси на нафту Brent виросли з $69 до $74/барель, що вказує на напружені очікування.
- Складна навігація: лише дві 2-мильні судноплавні смуги проходять через вузьке 21-мильне «горлечко», розташоване між Іраном і Оманом.
- Обмежені альтернативи: обхідні маршрути, зокрема трубопровід East-West у Саудівській Аравії, здатні транспортувати не більше чверті обсягів, що проходять через протоку.
- Підсилення військової присутності: США зберігає потужну військово-морську базу в Бахрейні, а міжнародні коаліції охороняють танкери від потенційних атак з боку Ірану.
- Високий ризик: Іран застосовує асиметричну стратегію — швидкохідні катери, морські міни, протикорабельні ракети, безпілотники — проти крупніших військових сил.
- Дипломатична роль Оману: країна виступає нейтральним посередником у конфліктах, маючи гарні відносини і з Заходом, і з Іраном.
Контекст напруження
- Іран контролює північну частину протоки та кілька стратегічних островів, які можуть бути використані для блокування трафіку або спостереження.
- Юридичні колізії: хоча міжнародне морське право дозволяє транзит, Іран періодично його оскаржує, особливо щодо військових кораблів США.
- Наслідки для Азії: Китай, Японія, Південна Корея та Індія — основні імпортери через Ормузьку протоку — уразливі до будь-яких перебоїв у постачанні.
Цитата
«Будь-яке перекриття Ормузької протоки є стратегічним ударом по енергетичній безпеці світу. Але й сам Іран втратить доступ до глобальних ринків», — застерігають західні оглядачі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, New York Post, Financial Times, AP News
Додаткові джерела інформації: Al Jazeera, SCMP