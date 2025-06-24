Загострення в Ормузькій протоці: наслідки для енергетики та глобального ринку

Обновлено: Июнь 24, 2025. Тэги: , , , , ,

Загострення в Ормузькій протоці: наслідки для енергетики та глобального ринку

У новій статті «Термінала» ми досліджуємо, як поточні перемовини між Іраном та Ізраїлем загострюють ситуацію в Ормузькій протоці та впливають на світові нафтові ринки.

Чому це стає критичним

  • Стратегічний вузол: Ормузька протока — головний морський маршрут для приблизно 20 млн барелів нафти щодня, що становить близько 20% світового споживання нафтопродуктів.
  • Погрози Ірану: Іран знову погрожує перекриттям Ормузької протоки — за умов ескалації конфлікту це може спричинити різке подорожчання енергоносіїв у світі.
  • Глобальний ринок реагує: лише за кілька днів у червні ф’ючерси на нафту Brent виросли з $69 до $74/барель, що вказує на напружені очікування.
  • Складна навігація: лише дві 2-мильні судноплавні смуги проходять через вузьке 21-мильне «горлечко», розташоване між Іраном і Оманом.
  • Обмежені альтернативи: обхідні маршрути, зокрема трубопровід East-West у Саудівській Аравії, здатні транспортувати не більше чверті обсягів, що проходять через протоку.
  • Підсилення військової присутності: США зберігає потужну військово-морську базу в Бахрейні, а міжнародні коаліції охороняють танкери від потенційних атак з боку Ірану.
  • Високий ризик: Іран застосовує асиметричну стратегію — швидкохідні катери, морські міни, протикорабельні ракети, безпілотники — проти крупніших військових сил.
  • Дипломатична роль Оману: країна виступає нейтральним посередником у конфліктах, маючи гарні відносини і з Заходом, і з Іраном.

Контекст напруження

  • Іран контролює північну частину протоки та кілька стратегічних островів, які можуть бути використані для блокування трафіку або спостереження.
  • Юридичні колізії: хоча міжнародне морське право дозволяє транзит, Іран періодично його оскаржує, особливо щодо військових кораблів США.
  • Наслідки для Азії: Китай, Японія, Південна Корея та Індія — основні імпортери через Ормузьку протоку — уразливі до будь-яких перебоїв у постачанні.

Цитата

«Будь-яке перекриття Ормузької протоки є стратегічним ударом по енергетичній безпеці світу. Але й сам Іран втратить доступ до глобальних ринків», — застерігають західні оглядачі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.comNew York PostFinancial TimesAP News

Додаткові джерела інформації: Al JazeeraSCMP

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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