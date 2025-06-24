Ціни на нафту рухнули після удару Ірану по США

Загострення конфлікту між Іраном, Ізраїлем і США через удари по ядерних об’єктах не призвело до масштабного зриву нафтових постачань. Попри обстріли, Ормузька протока відкрита, а ринки демонструють стриману реакцію. Перемовини щодо уникнення енергетичної ескалації тривають кулуарно.
Фон конфлікту
- 13 червня Ізраїль розпочав удари по іранських військових об’єктах, у відповідь на що Іран завдав ударів по американських базах у Катарі.
- 23 червня Іран запустив шість ракет, спричинивши вибухи поблизу Дохи. У відповідь Катар і ОАЕ закрили повітряний простір.
- Палата Ірану висловила підтримку закриттю Ормузької протоки — критично важливої для світової торгівлі нафтою.
Стан нафтового ринку
- Ціни впали на понад 7%, WTI — нижче $70/барель, попри ескалацію.
- Brent піднімався до $79/барель, але до кінця тижня знизився до $75 — ринок не вірить у тривалу блокаду.
- Танкери продовжують відвантаження з іранського острова Харк — основного експортного вузла.
Пояснення ринкової реакції
- Відсутність фізичних втрат інфраструктури утримала ринок від паніки.
- Порівняно з 2022 роком (вторгнення росії в Україну), нинішнє зростання цін виглядає помірним — тоді ціни злетіли на 17% за тиждень.
- Зростання вартості фрахту та страхування стало головним фінансовим наслідком конфлікту.
Майбутні ризики
- 21 млн барелів нафти щодоби проходить через Ормузьку протоку — приблизно 21% світового споживання рідких нафтопродуктів.
- Суттєве блокування або ураження нафтової інфраструктури може змінити баланс — ціни здатні стрімко зрости.
- Варіант перемовин залишається активним — але залежить від стриманості Ірану, Ізраїлю та США.
«Попри ракетний обстріл, протока не перекрита, і нафта продовжує надходити з острова Харк», — Bloomberg.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice, Bloomberg, Axios
Додаткові джерела інформації: Financial Times, Reuters