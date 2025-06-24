Ціни на нафту рухнули після удару Ірану по США

Обновлено: Июнь 24, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ціни на нафту рухнули після удару Ірану по США

Загострення конфлікту між Іраном, Ізраїлем і США через удари по ядерних об’єктах не призвело до масштабного зриву нафтових постачань. Попри обстріли, Ормузька протока відкрита, а ринки демонструють стриману реакцію. Перемовини щодо уникнення енергетичної ескалації тривають кулуарно.

Фон конфлікту

  • 13 червня Ізраїль розпочав удари по іранських військових об’єктах, у відповідь на що Іран завдав ударів по американських базах у Катарі.
  • 23 червня Іран запустив шість ракет, спричинивши вибухи поблизу Дохи. У відповідь Катар і ОАЕ закрили повітряний простір.
  • Палата Ірану висловила підтримку закриттю Ормузької протоки — критично важливої для світової торгівлі нафтою.

Стан нафтового ринку

  • Ціни впали на понад 7%, WTI — нижче $70/барель, попри ескалацію.
  • Brent піднімався до $79/барель, але до кінця тижня знизився до $75 — ринок не вірить у тривалу блокаду.
  • Танкери продовжують відвантаження з іранського острова Харк — основного експортного вузла.

Пояснення ринкової реакції

  • Відсутність фізичних втрат інфраструктури утримала ринок від паніки.
  • Порівняно з 2022 роком (вторгнення росії в Україну), нинішнє зростання цін виглядає помірним — тоді ціни злетіли на 17% за тиждень.
  • Зростання вартості фрахту та страхування стало головним фінансовим наслідком конфлікту.

Майбутні ризики

  • 21 млн барелів нафти щодоби проходить через Ормузьку протоку — приблизно 21% світового споживання рідких нафтопродуктів.
  • Суттєве блокування або ураження нафтової інфраструктури може змінити баланс — ціни здатні стрімко зрости.
  • Варіант перемовин залишається активним — але залежить від стриманості Ірану, Ізраїлю та США.

«Попри ракетний обстріл, протока не перекрита, і нафта продовжує надходити з острова Харк», — Bloomberg.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice, Bloomberg, Axios
Додаткові джерела інформації: Financial Times, Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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