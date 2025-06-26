Синхронізація розвитку транспортної інфраструктури України

Глибоководні порти залишаються ключовими шлюзами для експорту та імпорту України. Попри короткострокові заходи з покращення мультимодальної доступності та перевантаження, основна мета — завершити перехід до міжнародної моделі landlord governance у портах. Порти на Дунаї відіграють роль вторинного маршруту, зміцнюючи стійкість сектору у випадку повторних перебоїв у роботі Чорноморських портів. Необхідні адаптовані низькозатратні заходи та підтримка приватного сектору для забезпечення мінімально життєздатних потоків.
Оптимізація та оновлення дорожнього сектору
- Дорожній сектор стає дедалі важливішим для міжнародних перевезень, особливо цінних імпортних вантажів. Початкові зміни — оптимізація процедур на кордонах через високоефективні, низькозатратні рішення.
- У середньостроковій перспективі — модернізація фінансування й утримання доріг, залучення приватних інвестицій, справедлива конкуренція, оновлення автопарку та інфраструктурні проєкти на обраних схід‑західних і північ‑південних маршрутах.
Відновлення та інтеграція залізничної інфраструктури
- Залізниця продовжуватиме відігравати важливу роль у торгівлі з сусідами, особливо щодо експорту.
- Короткострокові заходи: ремонт інфраструктури, оновлення рухомого складу, вдосконалення пунктів перетину кордону та перевалочних операцій.
- Середньостроково — розвиток нових бізнес-напрямів, підвищення ефективності роботи, відкриття ринку залізничних вантажних перевезень, нарощення контейнерних перевезень, посилення мультимодальних логістичних схем, обережна інтеграція в ЄС‑вузьку колію із збільшенням можливостей перевалки.
Координація розвитку з європейськими партнерами
- Координація проєктів з партнерами й сусідніми країнами, які вже реалізовують частину зазначених пріоритетів, — необхідна для забезпечення узгодженості інфраструктури по обидва боки кордону.
- Огляд запланованих і поточних ініціатив допоможе визначити ті, що залишилися без уваги, та сприятиме синхронізації інвестицій.
Джерело: Terminal
За матеріалами: World Bank: Ukraine’s Transport and Logistics System, Danube ports & Solidarity Lanes (4liberty).