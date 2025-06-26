Синхронізація розвитку транспортної інфраструктури України

Обновлено: Июнь 26, 2025.

Синхронізація розвитку транспортної інфраструктури України

Глибоководні порти залишаються ключовими шлюзами для експорту та імпорту України. Попри короткострокові заходи з покращення мультимодальної доступності та перевантаження, основна мета — завершити перехід до міжнародної моделі landlord governance у портах. Порти на Дунаї відіграють роль вторинного маршруту, зміцнюючи стійкість сектору у випадку повторних перебоїв у роботі Чорноморських портів. Необхідні адаптовані низькозатратні заходи та підтримка приватного сектору для забезпечення мінімально життєздатних потоків.

Оптимізація та оновлення дорожнього сектору

  • Дорожній сектор стає дедалі важливішим для міжнародних перевезень, особливо цінних імпортних вантажів. Початкові зміни — оптимізація процедур на кордонах через високоефективні, низькозатратні рішення.
  • У середньостроковій перспективі — модернізація фінансування й утримання доріг, залучення приватних інвестицій, справедлива конкуренція, оновлення автопарку та інфраструктурні проєкти на обраних схід‑західних і північ‑південних маршрутах.

Відновлення та інтеграція залізничної інфраструктури

  • Залізниця продовжуватиме відігравати важливу роль у торгівлі з сусідами, особливо щодо експорту.
  • Короткострокові заходи: ремонт інфраструктури, оновлення рухомого складу, вдосконалення пунктів перетину кордону та перевалочних операцій.
  • Середньостроково — розвиток нових бізнес-напрямів, підвищення ефективності роботи, відкриття ринку залізничних вантажних перевезень, нарощення контейнерних перевезень, посилення мультимодальних логістичних схем, обережна інтеграція в ЄС‑вузьку колію із збільшенням можливостей перевалки.

Координація розвитку з європейськими партнерами

  • Координація проєктів з партнерами й сусідніми країнами, які вже реалізовують частину зазначених пріоритетів, — необхідна для забезпечення узгодженості інфраструктури по обидва боки кордону.
  • Огляд запланованих і поточних ініціатив допоможе визначити ті, що залишилися без уваги, та сприятиме синхронізації інвестицій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: World Bank: Ukraine’s Transport and Logistics System, Danube ports & Solidarity Lanes (4liberty).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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