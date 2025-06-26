Попит на бензин та дизпальне у США на найвищому рівні з 2021 року — EIA

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США (EIA), попит на бензин у США за тиждень, що завершився 20 червня 2025 року, досяг найвищого рівня з грудня 2021 року. Водночас спостерігалося зниження запасів бензину та дизельного пального, тоді як НПЗ працювали з майже рекордним завантаженням.
Зростання попиту на бензин
- Бензин: обсяг product supplied зріс на 4,2 % до 9,69 млн барелів на добу — найвищий рівень з тижня, що завершився 24 грудня 2021 року
- Запаси бензину: знизилися до 227,9 млн барелів, що є мінімумом за останні чотири тижні; це на 0,9 % менше, ніж тижнем раніше, і на 2,6 % менше, ніж торік
- Середній показник за 4 тижні: загальний обсяг product supplied і експорту бензину склав 9,94 млн барелів на добу — максимум з листопада 2024 року
- Імпорт бензину: зріс на 4,9 % до 1,01 млн барелів на добу, що на 32 % більше, ніж рік тому
- Експорт бензину: скоротився до 763 тис. барелів на добу — найнижчий показник з 23 травня
Динаміка на ринку дистилятів
- Запаси ULSD: зменшилися на 3,4 млн барелів до 96,5 млн, що є найнижчим рівнем з 23 травня; це також на 14,5 млн барелів менше, ніж за аналогічний період 2024 року
- Попит на дистиляти: досяг 3,78 млн барелів на добу — найвищий рівень за чотири тижні; зростання на 1,3 % за тиждень і 7,3 % за рік
- Експорт дистилятів: зріс на 26 % до 1,65 млн барелів на добу — найвищий показник з серпня 2024 року
- Імпорт ULSD: впав до 73 тис. барелів на добу — на 52 % менше, ніж тижнем раніше, і на 43 % менше, ніж торік
Операційна активність нафтопереробних заводів
- Переробка нафти: зросла до 17,2 млн барелів на добу — на 0,3 % більше, ніж тижнем раніше, і на 1,8 % більше, ніж торік
- Коефіцієнт завантаження НПЗ: досяг 94,7 % — найвищий рівень з липня 2024 року; приріст на 2,5 відсоткових пункти в річному вимірі
Висновки
Ці дані вказують на активізацію споживання нафтопродуктів у США. Попри типову волатильність щотижневих звітів EIA, комбінація високого попиту, зменшення запасів і зростання експорту дистилятів створює стійкий тренд відновлення паливного ринку. Водночас стабільна робота НПЗ підтримує зростаюче споживання як усередині країни, так і на зовнішніх ринках.
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Джерело: Terminal
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