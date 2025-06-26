Попит на бензин та дизпальне у США на найвищому рівні з 2021 року — EIA

Обновлено: Июнь 26, 2025. Тэги: , , ,

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США (EIA), попит на бензин у США за тиждень, що завершився 20 червня 2025 року, досяг найвищого рівня з грудня 2021 року. Водночас спостерігалося зниження запасів бензину та дизельного пального, тоді як НПЗ працювали з майже рекордним завантаженням.

Зростання попиту на бензин

  • Бензин: обсяг product supplied зріс на 4,2 % до 9,69 млн барелів на добу — найвищий рівень з тижня, що завершився 24 грудня 2021 року
  • Запаси бензину: знизилися до 227,9 млн барелів, що є мінімумом за останні чотири тижні; це на 0,9 % менше, ніж тижнем раніше, і на 2,6 % менше, ніж торік
  • Середній показник за 4 тижні: загальний обсяг product supplied і експорту бензину склав 9,94 млн барелів на добу — максимум з листопада 2024 року
  • Імпорт бензину: зріс на 4,9 % до 1,01 млн барелів на добу, що на 32 % більше, ніж рік тому
  • Експорт бензину: скоротився до 763 тис. барелів на добу — найнижчий показник з 23 травня

Динаміка на ринку дистилятів

  • Запаси ULSD: зменшилися на 3,4 млн барелів до 96,5 млн, що є найнижчим рівнем з 23 травня; це також на 14,5 млн барелів менше, ніж за аналогічний період 2024 року
  • Попит на дистиляти: досяг 3,78 млн барелів на добу — найвищий рівень за чотири тижні; зростання на 1,3 % за тиждень і 7,3 % за рік
  • Експорт дистилятів: зріс на 26 % до 1,65 млн барелів на добу — найвищий показник з серпня 2024 року
  • Імпорт ULSD: впав до 73 тис. барелів на добу — на 52 % менше, ніж тижнем раніше, і на 43 % менше, ніж торік

Операційна активність нафтопереробних заводів

  • Переробка нафти: зросла до 17,2 млн барелів на добу — на 0,3 % більше, ніж тижнем раніше, і на 1,8 % більше, ніж торік
  • Коефіцієнт завантаження НПЗ: досяг 94,7 % — найвищий рівень з липня 2024 року; приріст на 2,5 відсоткових пункти в річному вимірі

Висновки

Ці дані вказують на активізацію споживання нафтопродуктів у США. Попри типову волатильність щотижневих звітів EIA, комбінація високого попиту, зменшення запасів і зростання експорту дистилятів створює стійкий тренд відновлення паливного ринку. Водночас стабільна робота НПЗ підтримує зростаюче споживання як усередині країни, так і на зовнішніх ринках.

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Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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