Німеччина планує штраф у €17 000 за нестачу e‑SAF

Уряд Німеччини планує впровадити один із найжорсткіших штрафів у Європі — €17 000 за кожну тонну нестачі синтетичного авіаційного палива (e‑SAF) відповідно до вимог ReFuelEU Aviation. Цей крок підкреслює серйозність намірів країни у сфері декарбонізації авіації.
Норми та зобов’язання
- Обов’язкове домішування e‑SAF запроваджується з 2030 року: щонайменше 0,7 % щороку та 1,2 % у середньому у 2030–31 роках.
- Поступове зростання частки: 2 % у 2032 році, 5 % — у 2035-му, та 35 % — до 2050 року.
- Розмір штрафу має бути не меншим за подвійну різницю вартості між e‑SAF та звичайним авіаційним пальним.
- Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) розрахувало мінімальний штраф у €13 922/т. Німецька ініціатива встановлює планку вище — €17 000/т.
Розвиток e‑SAF
- e‑SAF можна виробляти з відновлюваного водню або низьковуглецевого, зокрема отриманого за допомогою електролізу з використанням ядерної енергії.
- Пряме використання водню в авіації допускається, хоча це вважається довгостроковою перспективою.
- Німеччина раніше пропонувала національні квоти e‑SAF, але відмовилась від них після ухвалення єдиних правил ЄС.
Регуляторні виклики
- Більшість проєктів з виробництва e‑SAF у Європі залишаються на початковій стадії розвитку.
- Інвестори очікують більшої ясності щодо механізмів штрафів та підтримки проєктів, щоб приймати фінальні інвестиційні рішення.
Висновки
- Штраф у €17 000/т — один з найвищих у ЄС — має стати стимулом для прискорення інвестицій у виробництво e‑SAF.
- Однак ринок потребує додаткових стимулів, аби зробити e‑SAF доступним і конкурентоспроможним у найближчі десятиліття.
Джерело: Terminal