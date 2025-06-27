Німеччина планує штраф у €17 000 за нестачу e‑SAF

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Німеччина планує штраф у €17 000 за нестачу e‑SAF

Уряд Німеччини планує впровадити один із найжорсткіших штрафів у Європі — €17 000 за кожну тонну нестачі синтетичного авіаційного палива (e‑SAF) відповідно до вимог ReFuelEU Aviation. Цей крок підкреслює серйозність намірів країни у сфері декарбонізації авіації.

Норми та зобов’язання

  • Обов’язкове домішування e‑SAF запроваджується з 2030 року: щонайменше 0,7 % щороку та 1,2 % у середньому у 2030–31 роках.
  • Поступове зростання частки: 2 % у 2032 році, 5 % — у 2035-му, та 35 % — до 2050 року.
  • Розмір штрафу має бути не меншим за подвійну різницю вартості між e‑SAF та звичайним авіаційним пальним.
  • Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) розрахувало мінімальний штраф у €13 922/т. Німецька ініціатива встановлює планку вище — €17 000/т.

Розвиток e‑SAF

  • e‑SAF можна виробляти з відновлюваного водню або низьковуглецевого, зокрема отриманого за допомогою електролізу з використанням ядерної енергії.
  • Пряме використання водню в авіації допускається, хоча це вважається довгостроковою перспективою.
  • Німеччина раніше пропонувала національні квоти e‑SAF, але відмовилась від них після ухвалення єдиних правил ЄС.

Регуляторні виклики

  • Більшість проєктів з виробництва e‑SAF у Європі залишаються на початковій стадії розвитку.
  • Інвестори очікують більшої ясності щодо механізмів штрафів та підтримки проєктів, щоб приймати фінальні інвестиційні рішення.

Висновки

  • Штраф у €17 000/т — один з найвищих у ЄС — має стати стимулом для прискорення інвестицій у виробництво e‑SAF.
  • Однак ринок потребує додаткових стимулів, аби зробити e‑SAF доступним і конкурентоспроможним у найближчі десятиліття.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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