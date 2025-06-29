Великі батареї як запорука стабільності енергосистеми в умовах екстремальної спеки

Обновлено: Июнь 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Великі батареї як запорука стабільності енергосистеми в умовах екстремальної спеки

Цього літа у США очікують серйозні виклики для енергомереж через посилення хвиль спеки та зростання споживання енергії центрами обробки даних. Водночас масове розгортання систем акумуляції електроенергії допоможе запобігти відключенням і стабілізувати мережу.

Сезонні ризики та роль батарей у США

Сезон літнього пікового навантаження завжди стає випробуванням для енергосистем. Попри прогнозовану спеку та ризик перевантажень мережі, нові системи акумуляції допоможуть уникнути масштабних відключень. У США акумуляція виросла з близько 18 ГВт до 25 ГВт за рік, що становить приріст на 41%.

  • В Техасі акумуляторна потужність майже подвоїлася, а в Аризоні майже потроїлася.
  • Вечірній пік 8 квітня показав рекорд – понад 11% електроенергії в Техасі надходило з батарей.
  • Ймовірність надзвичайної енергетичної ситуації в Техасі цього літа знизилася з приблизно 15% до 3.6% завдяки зростанню потужностей зберігання.

Зростання використання відновлюваних джерел і економічні переваги

Відновлювана генерація вже складає майже третину всієї виробленої електроенергії у США (дані за березень). Батареї дозволяють зберігати електрони у дешевий час та віддавати їх у періоди високого попиту, що:

  • знижує середні ціни на електроенергію;
  • прискорює закриття старих викопних електростанцій;
  • зменшує необхідність будівництва нових теплових потужностей.

«Раніше головною проблемою відновлюваних джерел була їхня висока вартість. Зараз вони дешеві, але нам потрібно узгодити пропозицію з попитом. Для цього зберігання — один із найкращих інструментів», — Ян Розенау, керівник енергетичної програми Оксфордського інституту дослідження змін клімату.

Технологічний прогрес та виклики галузі

Батарейні системи стають дедалі потужнішими і дешевшими. Середня ціна стаціонарного зберігання в 2024 році впала до $125 за кВт⋅год (на 19% менше, ніж у 2023-му). Сучасні системи можуть працювати 4–8 годин поспіль, порівняно з 30 хвилинами десять років тому.

Однак залишаються і виклики:

  • Митні збори у США можуть підвищити вартість великих батарейних проєктів на 12–50%.
  • Незважаючи на розвиток власного виробництва, внутрішнє постачання батарей ще довго не задовольнить зростаючий попит.
  • Збільшення ємності зберігання зменшує можливості для цінового арбітражу, роблячи проєкти менш привабливими без ретельного планування.

Перспективи розвитку

Очікується, що в найближчі роки потужності акумуляції в Техасі потрояться. Розвиток систем зберігання дозволить:

  • забезпечити надійність мережі в пікові години;
  • зменшити ризики відключень у періоди екстремальної спеки;
  • зробити електроенергію доступнішою за ціною.

Водночас виробники й оператори систем зберігання стають стратегічнішими щодо розміщення об’єктів, щоб мінімізувати зниження прибутковості через конкуренцію на ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberglatimes.com

Додаткові джерела інформації:

U.S. Energy Information Administration (EIA) on battery storage growth

BloombergNEF on battery storage market outlook

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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