Великі батареї як запорука стабільності енергосистеми в умовах екстремальної спеки

Цього літа у США очікують серйозні виклики для енергомереж через посилення хвиль спеки та зростання споживання енергії центрами обробки даних. Водночас масове розгортання систем акумуляції електроенергії допоможе запобігти відключенням і стабілізувати мережу.
Сезонні ризики та роль батарей у США
Сезон літнього пікового навантаження завжди стає випробуванням для енергосистем. Попри прогнозовану спеку та ризик перевантажень мережі, нові системи акумуляції допоможуть уникнути масштабних відключень. У США акумуляція виросла з близько 18 ГВт до 25 ГВт за рік, що становить приріст на 41%.
- В Техасі акумуляторна потужність майже подвоїлася, а в Аризоні майже потроїлася.
- Вечірній пік 8 квітня показав рекорд – понад 11% електроенергії в Техасі надходило з батарей.
- Ймовірність надзвичайної енергетичної ситуації в Техасі цього літа знизилася з приблизно 15% до 3.6% завдяки зростанню потужностей зберігання.
Зростання використання відновлюваних джерел і економічні переваги
Відновлювана генерація вже складає майже третину всієї виробленої електроенергії у США (дані за березень). Батареї дозволяють зберігати електрони у дешевий час та віддавати їх у періоди високого попиту, що:
- знижує середні ціни на електроенергію;
- прискорює закриття старих викопних електростанцій;
- зменшує необхідність будівництва нових теплових потужностей.
«Раніше головною проблемою відновлюваних джерел була їхня висока вартість. Зараз вони дешеві, але нам потрібно узгодити пропозицію з попитом. Для цього зберігання — один із найкращих інструментів», — Ян Розенау, керівник енергетичної програми Оксфордського інституту дослідження змін клімату.
Технологічний прогрес та виклики галузі
Батарейні системи стають дедалі потужнішими і дешевшими. Середня ціна стаціонарного зберігання в 2024 році впала до $125 за кВт⋅год (на 19% менше, ніж у 2023-му). Сучасні системи можуть працювати 4–8 годин поспіль, порівняно з 30 хвилинами десять років тому.
Однак залишаються і виклики:
- Митні збори у США можуть підвищити вартість великих батарейних проєктів на 12–50%.
- Незважаючи на розвиток власного виробництва, внутрішнє постачання батарей ще довго не задовольнить зростаючий попит.
- Збільшення ємності зберігання зменшує можливості для цінового арбітражу, роблячи проєкти менш привабливими без ретельного планування.
Перспективи розвитку
Очікується, що в найближчі роки потужності акумуляції в Техасі потрояться. Розвиток систем зберігання дозволить:
- забезпечити надійність мережі в пікові години;
- зменшити ризики відключень у періоди екстремальної спеки;
- зробити електроенергію доступнішою за ціною.
Водночас виробники й оператори систем зберігання стають стратегічнішими щодо розміщення об’єктів, щоб мінімізувати зниження прибутковості через конкуренцію на ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg, latimes.com
Додаткові джерела інформації:
U.S. Energy Information Administration (EIA) on battery storage growth
BloombergNEF on battery storage market outlook