Великі батареї як запорука стабільності енергосистеми в умовах екстремальної спеки

Цього літа у США очікують серйозні виклики для енергомереж через посилення хвиль спеки та зростання споживання енергії центрами обробки даних. Водночас масове розгортання систем акумуляції електроенергії допоможе запобігти відключенням і стабілізувати мережу.

Сезонні ризики та роль батарей у США

Сезон літнього пікового навантаження завжди стає випробуванням для енергосистем. Попри прогнозовану спеку та ризик перевантажень мережі, нові системи акумуляції допоможуть уникнути масштабних відключень. У США акумуляція виросла з близько 18 ГВт до 25 ГВт за рік, що становить приріст на 41%.

В Техасі акумуляторна потужність майже подвоїлася, а в Аризоні майже потроїлася.

Вечірній пік 8 квітня показав рекорд – понад 11% електроенергії в Техасі надходило з батарей.

Ймовірність надзвичайної енергетичної ситуації в Техасі цього літа знизилася з приблизно 15% до 3.6% завдяки зростанню потужностей зберігання.

Зростання використання відновлюваних джерел і економічні переваги

Відновлювана генерація вже складає майже третину всієї виробленої електроенергії у США (дані за березень). Батареї дозволяють зберігати електрони у дешевий час та віддавати їх у періоди високого попиту, що:

знижує середні ціни на електроенергію;

прискорює закриття старих викопних електростанцій;

зменшує необхідність будівництва нових теплових потужностей.

«Раніше головною проблемою відновлюваних джерел була їхня висока вартість. Зараз вони дешеві, але нам потрібно узгодити пропозицію з попитом. Для цього зберігання — один із найкращих інструментів», — Ян Розенау, керівник енергетичної програми Оксфордського інституту дослідження змін клімату.

Технологічний прогрес та виклики галузі

Батарейні системи стають дедалі потужнішими і дешевшими. Середня ціна стаціонарного зберігання в 2024 році впала до $125 за кВт⋅год (на 19% менше, ніж у 2023-му). Сучасні системи можуть працювати 4–8 годин поспіль, порівняно з 30 хвилинами десять років тому.

Однак залишаються і виклики:

Митні збори у США можуть підвищити вартість великих батарейних проєктів на 12–50%.

Незважаючи на розвиток власного виробництва, внутрішнє постачання батарей ще довго не задовольнить зростаючий попит.

Збільшення ємності зберігання зменшує можливості для цінового арбітражу, роблячи проєкти менш привабливими без ретельного планування.

Перспективи розвитку

Очікується, що в найближчі роки потужності акумуляції в Техасі потрояться. Розвиток систем зберігання дозволить:

забезпечити надійність мережі в пікові години;

зменшити ризики відключень у періоди екстремальної спеки;

зробити електроенергію доступнішою за ціною.

Водночас виробники й оператори систем зберігання стають стратегічнішими щодо розміщення об’єктів, щоб мінімізувати зниження прибутковості через конкуренцію на ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg, latimes.com

Додаткові джерела інформації:

U.S. Energy Information Administration (EIA) on battery storage growth

BloombergNEF on battery storage market outlook