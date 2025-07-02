Експорт нафти з росії застопорився через падіння цін і санкції

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , ,

Експорт нафти з росії застопорився через падіння цін і санкції

Обсяги морського експорту сирої нафти з росії у червні майже не зросли попри підвищення цінових квот OPEC+ і зниження світових цін на нафту, що скоротило прибутки російського бюджету.

Зниження експортних надходжень і вплив санкцій

Упродовж чотирьох тижнів до 29 червня російський експорт сирої нафти морем становив у середньому 3.21 млн барелів на добу — лише на 1% більше, ніж у попередні чотири тижні. Щотижневі обсяги залишались близько 3 млн барелів на добу без суттєвих змін.

  • Основні термінали Приморськ і Козьміно наростили відвантаження, але падіння з менших портів, таких як Новоросійськ і Мурманськ, майже нівелювало приріст.
  • У фінальний тиждень червня 28 танкерів перевезли 21 млн барелів — майже стільки ж, як і тижнем раніше (21.89 млн барелів на 28 танкерах).

Ціни на нафту і доходи бюджету

Попри незначне зростання середніх чотиритижневих обсягів, валова вартість щотижневого експорту сирої нафти впала на 8% до $1.27 млрд — найнижчого рівня за місяць. Основна причина — різке падіння цін після авіаударів США по іранських ядерних об’єктах, що спровокували розпродаж на ринку.

  • Urals подешевшав більш ніж на $6 за барель — до близько $58.50.
  • ESPO подешевшав до $63.80.
  • Ціна з доставкою до Індії впала до $68.53.

Переробка і бюджетні проблеми

Водночас російські нафтопереробні заводи працювали на високих потужностях — у середньому 5.33 млн барелів на добу протягом перших 25 днів червня, що на 130 тис. барелів перевищує рівень минулого року. Це частково пояснює, чому навіть підвищені квоти OPEC+ не призвели до зростання експорту.

росія мала право збільшити видобуток на 100 тис. барелів на добу з березня по червень, а ще на 50 тис. барелів на добу — починаючи з липня. Але падіння цін завдало серйозного удару по бюджету: прибутки від нафти й газу у I кварталі 2025 року впали на 45% рік до року — до $9.9 млрд. У травні доходи від нафти і газу знизилися більш ніж на 35% порівняно з минулим роком, а москва скоротила річний прогноз доходів від нафти і газу на 24% після цінового обвалу.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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