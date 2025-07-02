Експорт нафти з росії застопорився через падіння цін і санкції

Обсяги морського експорту сирої нафти з росії у червні майже не зросли попри підвищення цінових квот OPEC+ і зниження світових цін на нафту, що скоротило прибутки російського бюджету.

Зниження експортних надходжень і вплив санкцій

Упродовж чотирьох тижнів до 29 червня російський експорт сирої нафти морем становив у середньому 3.21 млн барелів на добу — лише на 1% більше, ніж у попередні чотири тижні. Щотижневі обсяги залишались близько 3 млн барелів на добу без суттєвих змін.

Основні термінали Приморськ і Козьміно наростили відвантаження, але падіння з менших портів, таких як Новоросійськ і Мурманськ, майже нівелювало приріст.

У фінальний тиждень червня 28 танкерів перевезли 21 млн барелів — майже стільки ж, як і тижнем раніше (21.89 млн барелів на 28 танкерах).

Ціни на нафту і доходи бюджету

Попри незначне зростання середніх чотиритижневих обсягів, валова вартість щотижневого експорту сирої нафти впала на 8% до $1.27 млрд — найнижчого рівня за місяць. Основна причина — різке падіння цін після авіаударів США по іранських ядерних об’єктах, що спровокували розпродаж на ринку.

Urals подешевшав більш ніж на $6 за барель — до близько $58.50.

ESPO подешевшав до $63.80.

Ціна з доставкою до Індії впала до $68.53.

Переробка і бюджетні проблеми

Водночас російські нафтопереробні заводи працювали на високих потужностях — у середньому 5.33 млн барелів на добу протягом перших 25 днів червня, що на 130 тис. барелів перевищує рівень минулого року. Це частково пояснює, чому навіть підвищені квоти OPEC+ не призвели до зростання експорту.

росія мала право збільшити видобуток на 100 тис. барелів на добу з березня по червень, а ще на 50 тис. барелів на добу — починаючи з липня. Але падіння цін завдало серйозного удару по бюджету: прибутки від нафти й газу у I кварталі 2025 року впали на 45% рік до року — до $9.9 млрд. У травні доходи від нафти і газу знизилися більш ніж на 35% порівняно з минулим роком, а москва скоротила річний прогноз доходів від нафти і газу на 24% після цінового обвалу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice