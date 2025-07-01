США знову побили рекорд видобутку нафти на тлі низьких цін на бензин

Попри прогнози про можливе зниження, нафтовидобуток у США у квітні знову зріс, досягнувши історичного максимуму. Це відбувається на фоні політичних заяв про низькі ціни на бензин напередодні літнього сезону подорожей.

Новий рекорд видобутку нафти у США

Видобуток нафти у Сполучених Штатах у квітні піднявся до 13,47 млн барелів на добу, що на 0,1% більше, ніж у березні, та приблизно на 1,7% перевищує показник минулого року. Це черговий рекорд для американської нафтової галузі.

Дані оприлюднило Управління енергетичної інформації США (EIA).

Цифри враховують конденсат у структурі видобутку.

Попри часті попередження про можливе падіння, обсяги поки зростають.

Ціни на бензин залишаються низькими

Президент Дональд Трамп відзначив низькі ціни на бензин перед святом Дня незалежності. Білий дім опублікував прес реліз під заголовком «Низькі ціни на бензин саме до літніх подорожей», посилаючись на повідомлення провідних ЗМІ про здешевлення пального.

Водночас США уже кілька років поспіль оновлюють рекорди з видобутку нафти, зокрема і за часів колишнього президента Джо Байдена, чиї енергетичні політики часто піддавалися різкій критиці.

Джерела: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration