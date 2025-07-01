Нафта зростає в ціні напередодні рішення ОПЕК+ про квоти на видобуток

Обновлено: Июль 01, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Нафта зростає в ціні напередодні рішення ОПЕК+ про квоти на видобуток

Ціни на нафту дещо піднялися, оскільки ринок очікує на рішення ОПЕК+ щодо можливого збільшення квот на видобуток на вихідних. Саудівська Аравія продовжує курс на відновлення своєї частки ринку.

Очікування ринку перед засіданням ОПЕК+

Ціни на нафту зросли від мінімумів початку червня. Brent торгується близько $67 за барель, West Texas Intermediate – понад $65. Ослаблення долара зробило товари, номіновані у валюті, привабливішими.

  • Очікується, що ОПЕК+ погодиться на четверте поспіль суттєве збільшення обсягів постачання під час обговорення у неділю.
  • Саудівська Аравія продовжує зусилля з повернення частки ринку, спрямовуючи ОПЕК+ на відновлення простоюючих потужностей.
  • Попри нестабільність останнього кварталу, ринок зосереджується на балансі між піковим літнім попитом та збільшенням постачання.
  • Ринки нафтопродуктів залишаються сильними, стимулюючи переробників збільшувати виробництво пального.

«Немає сумнівів, що трейдери досі страждають від недавніх різких коливань, що може знизити ліквідність у короткостроковій перспективі», – зазначив Оле Хансен, керівник відділу стратегії товарних ринків у Saxo Bank.

Ринок нафти під тиском нестабільності

За останній квартал нафта втратила майже 10% через високу волатильність – різке падіння цін у квітні на фоні тарифних планів Дональда Трампа, зростання в червні після атаки Ізраїлю на Іран, а потім швидке згасання цих прибутків, коли напруженість зменшилася.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 1922)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: