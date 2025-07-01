Нафта зростає в ціні напередодні рішення ОПЕК+ про квоти на видобуток

Ціни на нафту дещо піднялися, оскільки ринок очікує на рішення ОПЕК+ щодо можливого збільшення квот на видобуток на вихідних. Саудівська Аравія продовжує курс на відновлення своєї частки ринку.
Очікування ринку перед засіданням ОПЕК+
Ціни на нафту зросли від мінімумів початку червня. Brent торгується близько $67 за барель, West Texas Intermediate – понад $65. Ослаблення долара зробило товари, номіновані у валюті, привабливішими.
- Очікується, що ОПЕК+ погодиться на четверте поспіль суттєве збільшення обсягів постачання під час обговорення у неділю.
- Саудівська Аравія продовжує зусилля з повернення частки ринку, спрямовуючи ОПЕК+ на відновлення простоюючих потужностей.
- Попри нестабільність останнього кварталу, ринок зосереджується на балансі між піковим літнім попитом та збільшенням постачання.
- Ринки нафтопродуктів залишаються сильними, стимулюючи переробників збільшувати виробництво пального.
«Немає сумнівів, що трейдери досі страждають від недавніх різких коливань, що може знизити ліквідність у короткостроковій перспективі», – зазначив Оле Хансен, керівник відділу стратегії товарних ринків у Saxo Bank.
Ринок нафти під тиском нестабільності
За останній квартал нафта втратила майже 10% через високу волатильність – різке падіння цін у квітні на фоні тарифних планів Дональда Трампа, зростання в червні після атаки Ізраїлю на Іран, а потім швидке згасання цих прибутків, коли напруженість зменшилася.