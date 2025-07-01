Вийшов свіжий огляд зовнішнього ринку дизельного палива станом на 1 червня 2025 року

ЗОВНІШНІЙ РИНОК ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО
1. Загальний огляд зовнішнього ринку
- Наприкінці червня 2025 ринок демонстрував високу волатильність ⚡️
- Brent впав нижче $70/барель через перемир’я між Ізраїлем та Іраном ➜ зникла «премія за ризик»
- ICE Gasoil нижче $700/т (~$666–682/т)
- CIF Med здешевшав до ~44,40–44,85 грн/л
- Регіональні ринки:
Mediterranean: +5–10%, скорочення запасів
NW Europe: змішана динаміка через імпорт
Експорт дизелю з рф залишався стабільним (~1 млн б/д), зріс на Туреччину й Центральну Азію
ПЕРЕЛІК НАСТУПНИХ РОЗДІЛІВ:
2. Огляд регіонів постачання
3. Цінова динаміка на зовнішніх ринках
4. Обсяги імпорту в Україну
5. Аналіз впливу на внутрішній ринок України
6. Прогноз і рекомендації