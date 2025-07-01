Sonatrach зберігає липневі ціни на LPG стабільними, Saudi Aramco знижує на 4%

Алжирська державна компанія Sonatrach залишила офіційні ціни продажу зрідженого нафтового газу (LPG) на липень без змін, тоді як Saudi Aramco знизила свої липневі контрактні ціни на 4% через зниження попиту.

Цінова політика ключових гравців ринку LPG

Sonatrach утримала липневі офіційні ціни продажу стабільними: $445 за тонну пропану та $435 за тонну бутану.

утримала липневі офіційні ціни продажу стабільними: $445 за тонну пропану та $435 за тонну бутану. Saudi Aramco знизила липневі контрактні ціни на пропан на $25 до $575 за тонну та на бутан на $25 до $545 за тонну.

Роль бенчмарків для ринку

Офіційні ціни продажу Aramco використовуються як орієнтир для контрактів на постачання LPG з Близького Сходу в регіон Азії та Тихого океану.

Ціни Sonatrach застосовують як бенчмарк для Середземноморського та Чорноморського регіонів, включно з Туреччиною.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters