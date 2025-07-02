Експорт нафти з росії застопорився через падіння цін і санкції

Попри незначне зростання відвантажень із основних портів у червні, експорт нафти з росії залишився на мінімальному за два місяці рівні через падіння цін і дію санкцій.

Деталі експортної динаміки

Упродовж чотирьох тижнів до 29 червня експорт сирої нафти морем у росії становив у середньому 3.21 млн барелів на добу – лише на 1% більше, ніж у попередній чотиритижневий період за даними Bloomberg. Щотижневі обсяги тримались близько 3 млн барелів на добу без суттєвих змін.

Водночас:

Збільшення відвантажень із ключових терміналів Приморськ і Козьміно було майже нівельоване падінням обсягів із менших портів, зокрема Новоросійська і Мурманська.

За останній тиждень червня 28 танкерів перевезли 21 млн барелів — лише трохи менше, ніж 21.89 млн барелів попереднього тижня на тих же 28 танкерах.

Ціни і доходи

Попри невелике зростання середнього чотиритижневого експорту, валова вартість щотижневого експорту нафти з росії впала на 8%, до $1.27 млрд — мінімум за місяць. Причиною стало різке зниження світових цін на нафту після авіаударів США по іранських ядерних об’єктах, що спровокувало масштабний розпродаж на ринку.

Urals подешевшав більш ніж на $6 за барель, до близько $58.50.

ESPO знизився до $63.80.

Ціни постачання до Індії опустилися до $68.53.

Внутрішнє виробництво

Водночас переробка нафти всередині росії залишалась високою: у перші 25 днів червня вона склала 5.33 млн барелів на добу, що на 130 тис. більше, ніж минулого року за той же період. Це може пояснити, чому підвищені квоти ОПЕК+ не привели до зростання експорту.

росія отримала дозвіл на підвищення видобутку на 100 тис. барелів на добу з березня по червень і ще на 50 тис. барелів на добу з липня.

Бюджетні виклики

«Прибутки росії від нафти й газу в першому кварталі 2025 року впали на 45% у річному вимірі — до $9.9 млрд», — повідомляє Росстат.

Крім того, за травень доходи від нафти й газу впали більш ніж на 35% порівняно з попереднім роком. москва знизила свій прогноз річних доходів від нафти й газу на 24% після обвалу цін.