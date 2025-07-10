росія готується до повної заборони експорту бензину попри відсутність офіційного рішення

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , ,

росія готується до повної заборони експорту бензину попри відсутність офіційного рішення

Влада росії ще не ухвалила рішення про повну заборону експорту бензину, але технічно до цього готова. Федеральна антимонопольна служба та Міністерство енергетики підтримують ідею швидкого запровадження обмежень у разі погіршення ситуації на ринку.

Моніторинг ринку та ризики підвищення цін

  • Обговорення відбулося під головуванням віцепрем’єра Олександра Новака.
  • Влада вирішила протягом тижня уважно відстежувати ситуацію.
  • Наразі діє заборона на експорт бензину для непостачальників, але великі виробники можуть експортувати до 31 серпня 2025 року.

Водночас ціни на біржі залишаються високими вже кілька тижнів. Наприкінці червня вони сягнули максимуму з початку року, а в липні майже наблизилися до рекордів 2023 року.

  • Оптові ціни змушують АЗС підвищувати ціни через негативну маржу з урахуванням витрат на експлуатацію.
  • За даними росстату, споживчі ціни на бензин зросли на 0,2% у останні два тижні червня (проти 0,1% у середині місяця та 0,07% на початку).
  • З початку року ціни на АЗС піднялися на 3,25%, при загальній інфляції 3,76%.

Міністерство енергетики рф заявило, що ситуація на внутрішньому ринку під контролем і сезонні коливання не є критичними. Відомство наголосило на профіциті пального та заходах для стабілізації цін.

«Ринок пального перебуває у стані профіциту, попит на нафтопродукти повністю покривається. Міністерство енергетики, Федеральна антимонопольна служба та нафтові компанії усвідомлюють важливість стабільності цін і вживають необхідних заходів для збереження балансу», – повідомили в міненерго рф.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Interfax

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2008)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: