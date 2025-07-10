росія готується до повної заборони експорту бензину попри відсутність офіційного рішення

Влада росії ще не ухвалила рішення про повну заборону експорту бензину, але технічно до цього готова. Федеральна антимонопольна служба та Міністерство енергетики підтримують ідею швидкого запровадження обмежень у разі погіршення ситуації на ринку.

Моніторинг ринку та ризики підвищення цін

Обговорення відбулося під головуванням віцепрем’єра Олександра Новака.

Влада вирішила протягом тижня уважно відстежувати ситуацію.

Наразі діє заборона на експорт бензину для непостачальників, але великі виробники можуть експортувати до 31 серпня 2025 року.

Водночас ціни на біржі залишаються високими вже кілька тижнів. Наприкінці червня вони сягнули максимуму з початку року, а в липні майже наблизилися до рекордів 2023 року.

Оптові ціни змушують АЗС підвищувати ціни через негативну маржу з урахуванням витрат на експлуатацію.

За даними росстату, споживчі ціни на бензин зросли на 0,2% у останні два тижні червня (проти 0,1% у середині місяця та 0,07% на початку).

З початку року ціни на АЗС піднялися на 3,25%, при загальній інфляції 3,76%.

Міністерство енергетики рф заявило, що ситуація на внутрішньому ринку під контролем і сезонні коливання не є критичними. Відомство наголосило на профіциті пального та заходах для стабілізації цін.

«Ринок пального перебуває у стані профіциту, попит на нафтопродукти повністю покривається. Міністерство енергетики, Федеральна антимонопольна служба та нафтові компанії усвідомлюють важливість стабільності цін і вживають необхідних заходів для збереження балансу», – повідомили в міненерго рф.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Interfax