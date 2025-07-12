Ціни на нафту зростають на тлі можливого посилення санкцій проти росії

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ціни на нафту зростають на тлі можливого посилення санкцій проти росії

Ф’ючерси на нафту завершили тиждень у плюсі, оскільки інвестори стежать за потенційними жорсткішими санкціями проти росії, попри побоювання щодо торговельних конфліктів і обсягів постачання з Саудівської Аравії.

Рух котирувань і фактори впливу

  • Вересневі ф’ючерси ICE Brent торгувалися на рівні $70,53/барель проти $68,64/барель днем раніше.
  • Серпневі ф’ючерси NYMEX WTI – $68,61/барель порівняно з попереднім закриттям $66,61/барель.

Benchmarks зростали після повідомлень про те, що Вашингтон може розглянути запровадження жорсткіших санкцій проти росії, водночас ЄС також планує додаткові заходи проти москви.

«Ціни відіграли частину падіння після того, як президент Трамп заявив про плани зробити «важливу» заяву щодо росії у понеділок. Це може залишити ринок у напрузі через ймовірність подальших санкцій», – зазначив Воррен Паттерсон, керівник відділу досліджень сировинних товарів ING.

Попри це, на кінець тижня зростання цін трохи сповільнилося через побоювання, пов’язані з торговельними конфліктами, зокрема після заяв Дональда Трампа про можливе введення 50% тарифу проти Бразилії та 35% – для Канади.

Саудівська Аравія та ОПЕК+

Ціни також знижувалися у четвер після повідомлень про наміри Саудівської Аравії збільшити постачання до Китаю у серпні більш ніж на 50 млн барелів. Це підживило спекуляції щодо готовності виробників ОПЕК+ «відкрити крани» через високий попит, про який ішлося цього тижня на семінарі у Відні.

Водночас ринок стабілізувався після сигналів з Відня, що ОПЕК+ призупинить подальше нарощування видобутку після розблокування 2,2 млн барелів на добу добровільних скорочень.

Неофіційні брифінги свідчили про те, що група оголосить фінальне збільшення близько 550 тис. барелів на вересень, з додатковою квотою для ОАЕ відповідно до давньої домовленості про підвищення її базового рівня.

Частково вищі квоти компенсуються заявою віцепрем’єра рф Олександра Новака про плани москви компенсувати перевиробництво проти своєї квоти ОПЕК+ у серпні та вересні. Аналітики зазначають, що це збігається з плановими ремонтами на родовищах.

  • Минулої п’ятниці вересневі ф’ючерси Brent закрилися на рівні $68,30/барель.
  • Серпневі WTI напередодні завершили день на $67/барель.
  • Американський ринок не торгувався тиждень тому через святковий день у США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2034)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: