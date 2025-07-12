Ціни на нафту зростають на тлі можливого посилення санкцій проти росії

Ф’ючерси на нафту завершили тиждень у плюсі, оскільки інвестори стежать за потенційними жорсткішими санкціями проти росії, попри побоювання щодо торговельних конфліктів і обсягів постачання з Саудівської Аравії.

Рух котирувань і фактори впливу

Вересневі ф’ючерси ICE Brent торгувалися на рівні $70,53/барель проти $68,64/барель днем раніше.

Серпневі ф’ючерси NYMEX WTI – $68,61/барель порівняно з попереднім закриттям $66,61/барель.

Benchmarks зростали після повідомлень про те, що Вашингтон може розглянути запровадження жорсткіших санкцій проти росії, водночас ЄС також планує додаткові заходи проти москви.

«Ціни відіграли частину падіння після того, як президент Трамп заявив про плани зробити «важливу» заяву щодо росії у понеділок. Це може залишити ринок у напрузі через ймовірність подальших санкцій», – зазначив Воррен Паттерсон, керівник відділу досліджень сировинних товарів ING.

Попри це, на кінець тижня зростання цін трохи сповільнилося через побоювання, пов’язані з торговельними конфліктами, зокрема після заяв Дональда Трампа про можливе введення 50% тарифу проти Бразилії та 35% – для Канади.

Саудівська Аравія та ОПЕК+

Ціни також знижувалися у четвер після повідомлень про наміри Саудівської Аравії збільшити постачання до Китаю у серпні більш ніж на 50 млн барелів. Це підживило спекуляції щодо готовності виробників ОПЕК+ «відкрити крани» через високий попит, про який ішлося цього тижня на семінарі у Відні.

Водночас ринок стабілізувався після сигналів з Відня, що ОПЕК+ призупинить подальше нарощування видобутку після розблокування 2,2 млн барелів на добу добровільних скорочень.

Неофіційні брифінги свідчили про те, що група оголосить фінальне збільшення близько 550 тис. барелів на вересень, з додатковою квотою для ОАЕ відповідно до давньої домовленості про підвищення її базового рівня.

Частково вищі квоти компенсуються заявою віцепрем’єра рф Олександра Новака про плани москви компенсувати перевиробництво проти своєї квоти ОПЕК+ у серпні та вересні. Аналітики зазначають, що це збігається з плановими ремонтами на родовищах.

Минулої п’ятниці вересневі ф’ючерси Brent закрилися на рівні $68,30/барель.

Серпневі WTI напередодні завершили день на $67/барель.

Американський ринок не торгувався тиждень тому через святковий день у США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence