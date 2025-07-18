ЄС запроваджує антирф санкції проти найбільшого постачальника дизеля

Обновлено: Июль 18, 2025. Тэги: , , ,

ЄС запроваджує антирф санкції проти найбільшого постачальника дизеля

У 18‑му пакеті антирф санкцій Євросоюз включив індійський НПЗ Nayara Energy, у якому «Роснефть» має частку, через його статус ключового постачальника дизеля до Європи.

Санкційний тиск на індійський НПЗ із часткою «Роснефти»

18 липня 2025 року Європейський Союз затвердив 18‑й пакет санкцій проти рф, до якого включено нові обмеження у сфері енергетики:

  • Індійський нафтопереробний завод Nayara Energy, що на 49 % належить «Роснефти» і розташований у Вадинарі (потужність 20 млн тонн на рік), потрапив під санкції як один з основних постачальників дизельного пального та авіакеросину до Європи.
  • Санкції охопили також реєстр флагів, газогін «Північний потік», нове динамічне обмеження цін на нафту та 105 танкерів, які перевозять російську нафту.

Єврокомісарка з міжнародних справ Кая Каллас заявила:

«Вперше ми вводимо санкції до реєстру флагів і найбільшого НПЗ „Роснефти“ в Індії».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила:

«Ми цілеспрямовано впливаємо на банківську, енергетичну та військово-промислову системи й включаємо нове динамічне обмеження цін на нафту. Тиск продовжується».

Індія імпортує до третини своєї нафти з рф, і саме її приватні НПЗ після санкцій 2022 року стали головними експортерами дизеля до ЄС, випередивши навіть США. Нафтопродукти, що постачаються до Європи, виробляються переважно з російської нафти, яка формально не підпадає під дію європейських санкцій.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: EADaily

Автор:

(Всего статей: 2089)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: