ЄС запроваджує антирф санкції проти найбільшого постачальника дизеля

У 18‑му пакеті антирф санкцій Євросоюз включив індійський НПЗ Nayara Energy, у якому «Роснефть» має частку, через його статус ключового постачальника дизеля до Європи.
Санкційний тиск на індійський НПЗ із часткою «Роснефти»
18 липня 2025 року Європейський Союз затвердив 18‑й пакет санкцій проти рф, до якого включено нові обмеження у сфері енергетики:
- Індійський нафтопереробний завод Nayara Energy, що на 49 % належить «Роснефти» і розташований у Вадинарі (потужність 20 млн тонн на рік), потрапив під санкції як один з основних постачальників дизельного пального та авіакеросину до Європи.
- Санкції охопили також реєстр флагів, газогін «Північний потік», нове динамічне обмеження цін на нафту та 105 танкерів, які перевозять російську нафту.
Єврокомісарка з міжнародних справ Кая Каллас заявила:
«Вперше ми вводимо санкції до реєстру флагів і найбільшого НПЗ „Роснефти“ в Індії».
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила:
«Ми цілеспрямовано впливаємо на банківську, енергетичну та військово-промислову системи й включаємо нове динамічне обмеження цін на нафту. Тиск продовжується».
Індія імпортує до третини своєї нафти з рф, і саме її приватні НПЗ після санкцій 2022 року стали головними експортерами дизеля до ЄС, випередивши навіть США. Нафтопродукти, що постачаються до Європи, виробляються переважно з російської нафти, яка формально не підпадає під дію європейських санкцій.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: EADaily