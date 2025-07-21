Нафта дешевшає через нові санкції ЄС проти росії та невизначеність у глобальній торгівлі

Обновлено: Июль 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Нафта дешевшає через нові санкції ЄС проти росії та невизначеність у глобальній торгівлі

Попри ухвалення нового санкційного пакета ЄС проти росії, ринки нафти залишаються обережними — котирування Brent і WTI знизилися. Інвестори уважно стежать за ситуацією з постачаннями й загрозами торгових конфліктів перед початком серпня.

Санкційна рамка та реакція ринку

Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти росії, що включає:

  • Зниження цінової стелі для сирої нафти з $60 до рівня на $15 нижче ринкової ціни Urals;
  • Заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти у третіх країнах;
  • Санкції проти ще 105 суден із «тіньового флоту» рф — загальна кількість тепер становить 444 одиниці;
  • Посилення обмежень у банківському секторі.

Втім, ринок не продемонстрував різкої реакції. Експерти ING вказують, що ефективність обмежень залишається під сумнівом, з огляду на обхід санкцій через тіньовий флот.

«Попри зниження стелі цін ЄС, обмеження G7 залишаються незмінними. Без підтримки США цей інструмент не буде дієвим», — йдеться в аналітичному огляді ING.

Фінансовий контекст і геополітична напруга

Європейські дипломати готуються до можливої ескалації торгового конфлікту зі США. Очікується зустріч ще цього тижня для розробки сценаріїв реагування у випадку виходу Вашингтона з угод після дедлайну 1 серпня.

Поточні ціни на ринку

  • Brent (CO1:COM): $69.18/барель (-0.14%)
  • WTI (CL1:COM): $67.37/барель (+0.04%)

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Seeking Alpha

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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