Нафта дешевшає через нові санкції ЄС проти росії та невизначеність у глобальній торгівлі

Попри ухвалення нового санкційного пакета ЄС проти росії, ринки нафти залишаються обережними — котирування Brent і WTI знизилися. Інвестори уважно стежать за ситуацією з постачаннями й загрозами торгових конфліктів перед початком серпня.
Санкційна рамка та реакція ринку
Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти росії, що включає:
- Зниження цінової стелі для сирої нафти з $60 до рівня на $15 нижче ринкової ціни Urals;
- Заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти у третіх країнах;
- Санкції проти ще 105 суден із «тіньового флоту» рф — загальна кількість тепер становить 444 одиниці;
- Посилення обмежень у банківському секторі.
Втім, ринок не продемонстрував різкої реакції. Експерти ING вказують, що ефективність обмежень залишається під сумнівом, з огляду на обхід санкцій через тіньовий флот.
«Попри зниження стелі цін ЄС, обмеження G7 залишаються незмінними. Без підтримки США цей інструмент не буде дієвим», — йдеться в аналітичному огляді ING.
Фінансовий контекст і геополітична напруга
Європейські дипломати готуються до можливої ескалації торгового конфлікту зі США. Очікується зустріч ще цього тижня для розробки сценаріїв реагування у випадку виходу Вашингтона з угод після дедлайну 1 серпня.
Поточні ціни на ринку
- Brent (CO1:COM): $69.18/барель (-0.14%)
- WTI (CL1:COM): $67.37/барель (+0.04%)
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Seeking Alpha