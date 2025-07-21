ЄС затвердив 18-й пакет санкцій, але США не підтримали стелю

Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти росії, спрямований на ослаблення її енергетичного сектора, банківської системи та здатності обходити обмеження через треті країни. Пакет став одним із найжорсткіших з початку війни та спрямований на змушення кремля до перемир’я.
Ключові положення нового пакета
- Енергетика: запроваджено повну заборону на використання всіх чотирьох гілок газопроводів «Північний потік». Це унеможливлює будь-які спроби відновити постачання газу в обхід санкцій.
- Цінова стеля на нафту: обмеження тепер базується на 15% нижче ринкової вартості російської нафти, що знижує стелю приблизно до 47,6 долара за барель.
- Банки: близько 20 нових російських банків від’єднано від системи SWIFT. ЄС також заборонив будь-які транзакції з цими установами.
- Тіньовий флот: посилено заходи проти компаній і суден, які забезпечують перевезення нафти з російської сировини в обхід санкцій.
Реакція України
Президент Володимир Зеленський привітав пакет санкцій, що «завдає удару не лише по суднах, але й по капітанах тіньового флоту та компаніях, які фінансують убивства за рахунок нафти».
Супротив Словаччини та компроміс
- Словаччина спершу виступила проти через плани ЄС повністю припинити імпорт російського газу до 2028 року.
- Компроміс передбачає поступові торгові обмеження, а не санкції, з винятками для Словаччини та Угорщини до кінця 2027 року.
Нові вторинні санкції
- Під санкції вперше потрапив індійський НПЗ, частково належний «Роснефти».
- ЄС також обмежив компанії з Китаю та Білорусі, які допомагали обходити попередні обмеження.
Ідеологічний тиск та гуманітарні злочини
«Цей пакет вдаряє і по тим, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей», — зазначила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.
Мета ЄС — змусити до перемир’я
ЄС закликає до повного припинення вогню на 30 днів. За словами Урсули фон дер Ляєн, санкції будуть посилюватися, поки росія не продемонструє готовності до реальних переговорів.
Геополітичний контекст
- США, попри заклики ЄС, не підтримали ідею жорсткішої стелі — через ризики зростання цін на пальне у самій Америці.
- Ціни на нафту знижуються на тлі перемир’я між Ізраїлем та Іраном і збільшення видобутку в ОПЕК+, що робить коригування стелі своєчасним.
Джерело: Terminal
За матеріалами:BBC Україна