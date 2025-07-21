ЄС затвердив 18-й пакет санкцій, але США не підтримали стелю

Обновлено: Июль 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

ЄС затвердив 18-й пакет санкцій, але США не підтримали стелю

Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти росії, спрямований на ослаблення її енергетичного сектора, банківської системи та здатності обходити обмеження через треті країни. Пакет став одним із найжорсткіших з початку війни та спрямований на змушення кремля до перемир’я.

Ключові положення нового пакета

  • Енергетика: запроваджено повну заборону на використання всіх чотирьох гілок газопроводів «Північний потік». Це унеможливлює будь-які спроби відновити постачання газу в обхід санкцій.
  • Цінова стеля на нафту: обмеження тепер базується на 15% нижче ринкової вартості російської нафти, що знижує стелю приблизно до 47,6 долара за барель.
  • Банки: близько 20 нових російських банків від’єднано від системи SWIFT. ЄС також заборонив будь-які транзакції з цими установами.
  • Тіньовий флот: посилено заходи проти компаній і суден, які забезпечують перевезення нафти з російської сировини в обхід санкцій.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський привітав пакет санкцій, що «завдає удару не лише по суднах, але й по капітанах тіньового флоту та компаніях, які фінансують убивства за рахунок нафти».

Супротив Словаччини та компроміс

  • Словаччина спершу виступила проти через плани ЄС повністю припинити імпорт російського газу до 2028 року.
  • Компроміс передбачає поступові торгові обмеження, а не санкції, з винятками для Словаччини та Угорщини до кінця 2027 року.

Нові вторинні санкції

  • Під санкції вперше потрапив індійський НПЗ, частково належний «Роснефти».
  • ЄС також обмежив компанії з Китаю та Білорусі, які допомагали обходити попередні обмеження.

Ідеологічний тиск та гуманітарні злочини

«Цей пакет вдаряє і по тим, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей», — зазначила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Мета ЄС — змусити до перемир’я

ЄС закликає до повного припинення вогню на 30 днів. За словами Урсули фон дер Ляєн, санкції будуть посилюватися, поки росія не продемонструє готовності до реальних переговорів.

Геополітичний контекст

  • США, попри заклики ЄС, не підтримали ідею жорсткішої стелі — через ризики зростання цін на пальне у самій Америці.
  • Ціни на нафту знижуються на тлі перемир’я між Ізраїлем та Іраном і збільшення видобутку в ОПЕК+, що робить коригування стелі своєчасним.

Джерело: Terminal

За матеріалами:BBC Україна

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2093)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: